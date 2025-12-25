Ride Hailing Apps: राइड-हेलिंग ऐप्स पर ‘एडवांस टिपिंग’ पर सरकार की रोक, महिलाओं के लिए ‘फीमेल ड्राइवर’ विकल्प अनिवार्य

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Ride Hailing Apps: केंद्र सरकार ने राइड-हेलिंग सेक्टर (Ride Hailing Sector) में एडवांस टिपिंग फीचर (Advance Tipping Feature) पर सख्ती बरती है, जिससे Uber, Ola और Rapido जैसे प्लेटफॉर्म को राइड शुरू होने से पहले यात्रियों से टिप मांगने से रोक दिया गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) (MoRTH) द्वारा 15 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर के जरिए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 (Motor Vehicles Aggregators Guidelines) में किए गए एक संशोधन के अनुसार, यह अनिवार्य किया गया है कि कोई भी वॉलंटरी टिपिंग फीचर यात्री को ‘यात्रा पूरी होने के बाद ही’ दिखना चाहिए. नए नियमों में एक अनिवार्य सुरक्षा फीचर भी शामिल किया गया है जो महिला यात्रियों को खास तौर पर महिला ड्राइवरों को चुनने की अनुमति देता है.

यह बदलाव मई 2025 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (Central Consumer Protection Authority) यानी सीसीपीए (CCPA) द्वारा एडवांस टिप फीचर को ‘अनुचित व्यापार प्रथा’ बताए जाने के बाद आया है. CCPA ने तब एग्रीगेटर्स को नोटिस जारी किए थे, जब कंज्यूमर्स ने शिकायत की थी कि ‘ऐड टिप’ फीचर ने राइड-बुकिंग को एक नीलामी में बदल दिया है, जहां केवल वही लोग कैब बुक कर पाते थे जो ज़्यादा पैसे देने को तैयार थे. यह भी पढ़ें: Ola, Uber, Rapido से ट्रैवल हुआ महंगा, पीक ऑवर्स में देना पड़ सकता है दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले

नहीं देना होगा यात्रा से पहले टिप

इस बात को खत्म करते हुए, संशोधित गाइडलाइंस के क्लॉज 14.15 में अब कहा गया है- ‘ऐप यात्रियों को ड्राइवर को अपनी मर्जी से टिप देने का फीचर दे सकता है, हालांकि, यह फीचर सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद ही दिखेगा और बुकिंग के समय उपलब्ध नहीं होना चाहिए.

महिला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता

इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा, खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने क्लॉज 15.6 जोड़ा है, जिसके तहत ऐप्स को ‘महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवरों को चुनने का ऑप्शन’ देना होगा, बशर्ते वे उपलब्ध हों.

इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से एग्रीगेटर्स को महिला ड्राइवरों को तेजी से अपने साथ जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो अभी गिग वर्कफोर्स का 1% से भी कम हिस्सा हैं. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन संशोधनों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है. Uber, Ola, Rapido और Namma Yatri ने प्रेस में जाने के समय कमेंट के लिए किए गए अनुरोध पर तुरंत जवाब नहीं दिया.