Did Govinda Make a Cameo Appearance in ‘Avatar: Fire and Ash’? क्या जेम्स कैमरून की 'अवतार 3' में नजर आए बॉलीवुड स्टार गोविंदा? जानें क्या है वायरल तस्वीरों का सच

Govinda in Avatar: दिग्गज निर्देशक जेम्स कैमरून की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' (Avatar: Fire and Ash) 19 दिसंबर 2025 को वैश्विक स्तर पर रिलीज हो चुकी है. सैम वर्थिंगटन और जो सलदाना अभिनीत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. हालांकि, इस समय सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी से ज्यादा चर्चा एक बॉलीवुड नाम की हो रही है—और वह नाम है सुपरस्टार गोविंदा का.

क्या 'अवतार 3' में गोविंदा का कैमियो है?

जैसे ही 'अवतार 3' सिनेमाघरों में आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) और इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. इन पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गोविंदा ने फिल्म में एक विशेष कैमियो किया है.वायरल तस्वीरों में गोविंदा नीली त्वचा वाले 'नावी' (Na'vi) किरदार के रूप में नजर आ रहे हैं, जो पूरी तरह से अवतार के पात्रों जैसा दिख रहा है.

लेकिन क्या वाकई गोविंदा पेंडोरा की दुनिया का हिस्सा बने हैं? इसका जवाब है—नहीं.

AI और फोटोशॉप का कमाल

जांच करने पर पता चला है कि गोविंदा की 'नावी' लुक वाली ये सभी तस्वीरें और वीडियो पूरी तरह से फर्जी हैं. ये या तो आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाए गए हैं या फिर बहुत ही सफाई से फोटोशॉप किए गए हैं.

बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने 'अवतार: फायर एंड ऐश' में कैमियो किया है?

इंटरनेट को इन AI-जेनरेटेड चीज़ों को लेकर थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है

अगर आप सोच रहे हैं कि गोविंदा और अवतार क्रॉसओवर वाली बात कहाँ से शुरू हुई, तो यह शायद गोविंदा के एक पुराने बयान की वजह से शुरू हुई, जिसमें एक्टर ने दावा किया था कि जेम्स कैमरन की अवतार पहले उन्हें ऑफर की गई थी. लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया था.

 