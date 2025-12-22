Indonesia Bus Accident: इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 लोगों की मौत; कई घायल
Representational Image | ANI

Indonesia Bus Accident: इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रांत में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यात्रियों से भरी एक बस टोल रोड पर अचानक नियंत्रण खो बैठी और कंक्रीट बैरियर से टकराने के बाद पलट गई. टक्कर के बाद बस में चीख-पुकार मच गई. किसी तरह हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, जिसके बाद तुरंत राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचा. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों को बरामद कर पोस्ट-मार्टम के लिए भेज दिया गया.

बस में 34 लोग थे सवार

अधिकारियों के अनुसार, यह इंटर-प्रांतीय बस राजधानी जकार्ता से प्राचीन शाही नगरी योग्याकर्ता की ओर जा रही थी. बस में कुल 34 लोग सवार थे. बचाए गए गंभीर और सामान्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. स्थानीय खोज एवं बचाव एजेंसी के प्रमुख बुदियोनो ने बताया कि बस तेज रफ्तार में थी और नियंत्रण खोते ही पलट गई. जिससे यह हादसा हो गया. यह भी पढ़े: Vidisha Bus Accident: विदिशा में स्कूल बस पलटी, पिकनिक जा रहे 20 से ज्यादा छात्र हुए घायल, हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स का इलाज जारी: VIDEO

सेंट्रल जावा में शोक का माहौल

इधर, हादसे की खबर मिलते ही पीड़ितों के परिजन रोते-बिलखते मौके की ओर रवाना हुए. मृतकों के शव पहचान के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे. सेंट्रल जावा में हुए इस बड़े हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.