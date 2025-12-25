Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Navi Mumbai International Airport) यानी एनएमआईए (NMIA) ने 25 दिसंबर की सुबह आधिकारिक तौर पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया.  बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट 6E460 को 25 दिसंबर को सुबह 8:00 बजे लैंड इस एयरपोर्ट पर लैंड किया गया और इस ऐतिहासिक लैंडिंग को यादगार बनाने के लिए इसे सेरेमोनियल वॉटर कैनन सैल्यूट (Ceremonial Water Cannon Salute) दिया गया. इसके तुरंत बाद एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट इंडिगो की 6E882 हैदराबाद के लिए सुबह 8:40 बजे रवाना हुई, जिससे इस सुविधा का पहला पूरा ऑपरेशनल साइकिल पूरा हुआ. अपने पहले दिन, NMIA से लगभग 30 एयर ट्रैफिक मूवमेंट होने की उम्मीद है, जिसमें इंडिगो, अकासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर जैसी एयरलाइंस शहर को नौ घरेलू डेस्टिनेशन से जोड़ेंगी. लगभग तीन दशकों के डेवलपमेंट के बाद, अडानी द्वारा प्रमोटेड इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को किया था. यह भी पढ़ें: Navi Mumbai Airport: 25 जनवरी से शुरू होगा नवी मुंबई एयरपोर्ट, गुरुवार को उड़ाने भरेगी फ्लाइट्स, जानें सड़क मार्ग और ट्रेन से कैसे पहुंचे?

इंडिगो फ्लाइट 6E460 वाटर कैनन सैल्यूट के बीच NMIA पर लैंड हुई.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरु किया कर्मिशियल ऑपरेशन

