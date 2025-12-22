ISRO का LVM3-M6 मिशन 24 दिसंबर को होगा लॉन्च, ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट ले जाएगा अंतरिक्ष में; जानें लॉन्च टाइमिंग सहित अन्य जानकारी
ISRO’s LVM3-M6 Mission to Launch on December 24: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एक और इतिहास रचने जा रहा है. ISRO ने घोषणा की है कि LVM3-M6 / BlueBird Block-2 मिशन का प्रक्षेपण 24 दिसंबर 2025, भारतीय समयानुसार सुबह 08:54 बजे किया जाएगा. यह एक व्यावसायिक (commercial) मिशन है, जिसके तहत भारत का शक्तिशाली रॉकेट LVM3 अमेरिकी कंपनी AST SpaceMobile के BlueBird Block-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा. यह भी पढ़े:  VIDEO: ‘आत्मनिर्भर भारत’: ISRO का ‘बाहुबली’ रॉकेट LVM3-M5 हुआ लॉन्च, भारतीय नौसेना को मिलेगा नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R का तोहफा

 क्या है मिशन LVM3-M6?

यह ISRO के LVM3 रॉकेट का छठा ऑपरेशनल मिशन होगा। तीन चरणों वाले LVM3 की क्षमता

  • GTO में 4,200 किलोग्राम तक

  • और LEO में अधिक वजन ले जाने की है.

इस मिशन में लॉन्च होने वाला BlueBird Block-2 उपग्रह लगभग 3,600 किलोग्राम वजन का है. यह LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) में 520 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा.

सबसे बड़ा LEO कम्युनिकेशन सैटेलाइट

यह सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा व्यावसायिक संचार उपग्रह होगा.
साथ ही, यह भारत से LVM3 द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी पेलोड भी है.

 सैटेलाइट का उद्देश्य

BlueBird Block-2 इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह सामान्य स्मार्टफोन्स पर भी
सीधे अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान कर सकेगा. इस तकनीक से दूर-दराज और नेटवर्क-रहित क्षेत्रों में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंच सकेगा.