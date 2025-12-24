VIRAL VIDEO: महिला ने तोड़ी चुप्पी, वायरल वीडियो में दुल्हन और प्रेमी की मुलाकात को बताया झूठ, कहा-बिना इजाज़त सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया

(Photo Credits Instagram)

सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक दुल्हन को शादी से पहले अपने कथित प्रेमी से मिलते हुए दिखाया गया. वीडियो को असली समझकर लाखों लोगों ने शेयर किया और इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं. लेकिन अब इस वीडियो से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है. जिसकी सच्चाई जानकार आप चौक जाएंगे.

महिला ने वीडियो की बताई सच्चाई

वीडियो में दिखाई देने वाली महिला श्रुति दहुजा ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को एक बयान जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी. श्रुति ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह स्क्रिप्टेड था और वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है. श्रुति ने कहा कि वीडियो को उनकी अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया. उन्होंने बताया कि वे इस वीडियो का हिस्सा अंतिम समय पर बनीं थीं और वीडियो में पहनाया गया दुल्हन का लहंगा भी उनके लिए फिट नहीं था.

श्रुति दहुजा का स्टेटमेंट

यह एक काल्पनिक कंटेंट था

श्रुति ने बताया कि यह वीडियो एक फिक्शनल स्टोरी का हिस्सा था, जिसे कंटेंट क्रिएटर आरव मावी ने शूट किया था.उन्होंने भरोसा किया था कि वीडियो पोस्ट करते समय स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि यह कंटेंट स्क्रिप्टेड है और इसका वास्तविकता से कोई लेना–देना नहीं है.

लेकिन, उनके अनुसार, वीडियो बिना किसी डिस्क्लेमर और संदर्भ के अपलोड कर दिया गया, जिससे लोगों को लगा कि यह एक असली घटना है. इसके बाद वीडियो वायरल हुआ और इसमें दिखाई गई दुल्हन को लेकर गलतफहमियाँ तेजी से फैलने लगीं।

मेरी छवि को नुकसान पहुंचा

श्रुति ने कहा कि इस तरह गलत तरीके से वीडियो अपलोड करना न सिर्फ उनकी निजी छवि को प्रभावित करता है, बल्कि दर्शकों के लिए भी यह भ्रामक होता है. श्रुति के बयान के बाद अब यह साफ हो गया है कि वायरल हुआ वीडियो पूरी तरह से कल्पित था और दर्शकों को गुमराह करने वाले किसी भी दावे में सच्चाई नहीं है.