Pandit Madan Mohan Malaviya Jayanti 2025: भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जंयती पर पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
Pandit Madan Mohan Malaviya Jayanti 2025: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और महान समाज सुधारक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती (Pandit Madan Mohan Malaviya Jayanti) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ‘मातृभूमि की सेवा में आजीवन समर्पित रहे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि. उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए समाज सुधार के साथ राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. देश के शिक्षा जगत में उनका अतुलनीय योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता.’ यह भी पढ़ें: Atal Bihari Vajpayee Jayanti 2025: पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ‘बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और महान समाज सुधारक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर नमन. शिक्षा को समाज सुधार का मूल मंत्र मानने वाले मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा के लिए युवाओं को प्रेरित किया और प्रेस को राष्ट्रनिर्माण का माध्यम बनाने में भी अहम योगदान दिया. अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयासों और किसान हितैषी कार्यों के लिए आजीवन संकल्पित महामना का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा.’

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक, 'भारत रत्न', 'महामना' पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें शत–शत नमन करता हूं. शिक्षा के अग्रदूत रहे मालवीय ने जन–जन के अंतर्मन में भारतीयता के विचार को और प्रखर करते हुए युवाओं में चरित्र निर्माण की आधारशिला रखी. स्वभाषा और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उनका महनीय योगदान प्रणम्य है. उनका महान जीवनवृत्त समतामूलक समाज के निर्माण और राष्ट्रसेवा के लिए हम सभी को सदैव प्रेरित करता रहेगा.’

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, ‘भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. शिक्षा, राष्ट्रनिर्माण और भारतीय मूल्यों के संरक्षण के लिए उनका जीवन समर्पित रहा. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्होंने ज्ञान, संस्कार और आत्मनिर्भर भारत की जो मजबूत नींव रखी, वह सदैव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी.’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, भारतीय भाषाओं के प्रबल पक्षधर, शिक्षा एवं संस्कार के अग्रदूत, 'भारत रत्न' महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे गौरवशाली संस्थान की स्थापना कर 'महामना' ने उच्च आदर्शों एवं विचारों से हमारी पीढ़ी को परिचित कराया. वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता थे, उनका जीवन भारतीय जनमानस के लिए एक प्रेरणा है.’

गौरतलब है कि मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1861 को पंडित ब्रजनाथ व मूनादेवी के यहां हुआ था. महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्व विद्यालय के प्रणेता तो थे ही और इस युग के आदर्श पुरुष भी थे. वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया.