Sunburn Festival 2025 Accident: डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में जाते वक्त नशे में धुत ड्राइवर ने Nora Fatehi की कार को मारी टक्कर, मुंबई पुलिस ने कहा- अभिनेत्री सुरक्षित

नोरा फतेही (Photo Credits: X)

Sunburn Festival 2025 Accident: एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) मुंबई में शाम करीब 4 बजे सनबर्न फेस्टिवल जाते समय एक छोटे से कार एक्सीडेंट (Minor Car Accident) का शिकार हो गईं. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के मुताबिक, एक नशे में धुत ड्राइवर (Drunk Driver) ने अपनी कार से उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई. उन्हें फर्स्ट एड के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर है. इस घटना के बावजूद, उन्होंने फेस्टिवल में परफॉर्म करने का फैसला किया. मुंबई पुलिस ने कहा, ‘उन्हें तुरंत फर्स्ट एड के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई. नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया.’

पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और नशे की हालत में गाड़ी चलाने से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. आगे की जानकारी का इंतजार है. यह भी पढ़ें: IIFA 2025: नोरा फतेही ने 'ओ साकी साकी' पर दमदार परफॉर्मेंस देकर मंच पर लगाई आग, फैंस हुए दीवाने (Watch Video)

सनबर्न, जो पारंपरिक रूप से गोवा में होता था, इस साल मुंबई में हो रहा है. यह 3-दिवसीय कार्यक्रम 19 और 20 दिसंबर को हुआ और अब 21 दिसंबर को खत्म होगा. 2007 में शुरू हुआ सनबर्न शुरू में वागाटोर, गोवा में होता था. बाद में, यह 2016 से 2018 तक पुणे में शिफ्ट हो गया और फिर गोवा लौट आया. अब, फैंस मुंबई में इसका नया एडिशन देख रहे हैं. हाल के सालों में, यह फेस्टिवल, जो लंबे समय से गोवा से जुड़ा हुआ था, उसे लोगों के बढ़ते विरोध और बढ़ती नौकरशाही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

बता दें कि अभिनेत्री फिलहाल अलग-अलग देशों में जाकर अपने स्टेज शोज कर रही हैं. अब वे तंजानिया जाने वाली हैं. उनके फैंस ने तंजानिया से एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें वे उनके आने का इंतजार भी कर रहे हैं. अभिनेत्री ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा, "ये बहुत ही कमाल है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद! मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूं! मेरे दिल में ईस्ट अफ्रीका के लिए एक खास जगह और एक खास कनेक्शन है.