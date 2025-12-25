ऑस्कर शॉर्टलिस्टिंग से कान्स तक की अपनी जर्नी पर बोले ‘Homebound’ एक्टर विशाल जेठवा- मुझे अपने सफर से मिलती है प्रेरणा

विशाल जेठवा (Photo Credit: X)

Homebound Actor Vishal Jethwa: विशाल जेठवा (Vishal Jethwa) के लिए, होमबाउंड (Homebound) को लेकर ऑस्कर की चर्चा (Oscars Buzz) किसी सपने से कम नहीं है. एक्टर मानते हैं कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी (Best International Feature Film Category) के लिए फिल्म का शॉर्टलिस्ट होना, उन्हें अभी भी किसी सपने से कम नहीं लग रहा है. एक्टर ने कहा कि 'यह मेरे लिए बहुत इमोशनल है. जब आप एक एक्टर के तौर पर अपना सफर शुरू करते हैं, तो ऐसे पल बहुत दूर लगते हैं,' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह पहचान साबित करती है कि विश्वास और ईमानदारी सच में क्या हासिल कर सकती है. यह भी पढ़ें: Awarapan 2: सेट पर एक्शन सीक्वेंस के दौरान इमरान हाशमी के पेट के टिशू में लगी गंभीर चोट, इलाज के बाद फिर से शूटिंग पर लौटे एक्टर

विशाल जेठवा ने की नीरज घेवान की तारीफ

डायरेक्टर नीरज घेवान के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए, विशाल ने इस अनुभव को बहुत ज्यादा फायदेमंद बताया. उन्होंने कहा, 'एक फिल्ममेकर के तौर पर उनकी करुणा परफॉर्मेंस को सच्चाई से आगे बढ़ने देती है.' उन्होंने प्रोड्यूसर करण जौहर का भी शुक्रिया अदा किया, साथ ही कहानी को पूरे विश्वास के साथ सपोर्ट करने और फिल्म को देश-विदेश तक पहुंचाने में मदद करने का श्रेय उन्हें दिया.

'कुछ भी असंभव नहीं है'- विशाल जेठवा

विशाल ने पिछले तूफानी साल को याद किया, जिसमें 'होमबाउंड' कान्स से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हुई. उस पर उन्होंने कहा- मैंने अपनी यात्रा माइनस से शुरू की थी, इसलिए इस मुकाम तक पहुंचना एक समय लगभग असंभव लगता था. आज, वह अविश्वास शांत आत्मविश्वास में बदल गया है. वह आगे कहते हैं, 'अब मेरे पास इस बात का काफी सबूत है कि कुछ भी असंभव नहीं है. मैं अपनी यात्रा से प्रेरित महसूस करता हूं और मुझे गर्व है कि मैं इतनी दूर आ गया हूं,' वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा हासिल किया है.

जमीन से जुड़े हुए हैं विशाल जेठवा

ग्लोबल पहचान मिलने के बावजूद, विशाल इंटरनेशनल मौकों को लेकर जमीन से जुड़े हुए हैं. वह ईमानदारी से कहते हैं, 'अभी कुछ नहीं, और मैं इसके पीछे नहीं भाग रहा हूं' 'अगर हम भारतीय मूल्यों पर आधारित फिल्मों को विदेश ले जा सकें और अपनी संस्कृति को दिखा सकें, तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व होगा.' हालांकि होमबाउंड को क्रिटिक्स से तारीफ मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. विशाल इसे सहजता से लेते हैं. वह कहते हैं, 'मैं चाहता था कि ज्यादा लोग इसे देखें, लेकिन मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया. यह दर्शकों का फैसला था.'

पितृसत्ता के विषयों पर बोले विशाल जेठवा

फिल्म के हाशिए पर धकेले जाने और पितृसत्ता के विषयों ने मुझे पर्सनली छुआ. विशाल कहते हैं, 'पितृसत्ता सभी समाजों में मौजूद है,' और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार से लेकर रानी मुखर्जी, काजोल और शेफाली शाह जैसी सहकर्मियों तक, महिलाओं ने उनके जीवन और करियर को आकार दिया है. ईशान खट्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने पर विशाल कहते हैं, 'उनकी एनर्जी ने मुझे अपना स्टैंडर्ड और ऊपर उठाने के लिए प्रेरित किया. यह पहचान उस भरोसे की पुष्टि जैसा लगता है जो हम सभी को होमबाउंड पर था.