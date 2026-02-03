Inside 'Sukoon': जावेद अख्तर और शबाना आजमी के खंडाला स्थित आलीशान फार्महाउस की झलक, फराह खान के व्लॉग में दिखा खास अंदाज (Watch Video)

मुंबई: बॉलीवुड की दिग्गज जोड़ी जावेद अख्तर (Javed Akhtar) और शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने हाल ही में अपने खंडाला स्थित फार्महाउस (Khandala Farmhouse) 'सुकून' (Sukoon) की एक विशेष झलक साझा की है. फिल्म निर्माता फराह खान के नए व्लॉग (Farah Khan’s Vlog) के जरिए प्रशंसकों को इस निजी और शांत रिट्रीट के अंदर की सैर कराई गई. लगभग 15 साल पहले खरीदी गई यह संपत्ति मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, प्रकृति के बीच शांति से रहने की इस जोड़े की प्राथमिकता को दर्शाती है. यह भी पढ़ें: AR Rahman के 'सांप्रदायिक' बयान पर बॉलीवुड में घमासान: कंगना रनौत ने साधा निशाना, जावेद अख्तर और शोभा डे ने जताई असहमति

प्रकृति और विंटेज सजावट का संगम

घने पेड़ों और हरियाली के बीच स्थित 'सुकून' का मुख्य आकर्षण इसका विशाल बगीचा है, जिसमें सफेद संगमरमर की मूर्तियां और एक केंद्रीय फव्वारा लगा है. घर के अंदर प्रवेश करते ही एक बड़ा फ़ोयर (Foyer) मिलता है जिसकी छत लकड़ी की बनी है, जो इसे पुराने जमाने के बंगले जैसा अहसास देती है. घर के इंटीरियर में विंटेज फर्नीचर और सादगीपूर्ण सजावट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे गर्मजोशी से भरा और आकर्षक बनाता है.

दुनिया भर की कलाकृतियों से सजा ड्राइंग रूम

व्लॉग के दौरान फराह खान ने ड्राइंग रूम की सैर कराई, जहां शबाना आज़मी और जावेद अख्तर द्वारा दुनिया भर की यात्राओं के दौरान इकट्ठा की गई दुर्लभ कलाकृतियां मौजूद हैं. कमरे में बड़ी खिड़कियां और दरवाजे लगाए गए हैं ताकि प्राकृतिक रोशनी बनी रहे और घर का सीधा जुड़ाव बाहरी बगीचे से हो. यहां रखी एक बड़ी लकड़ी की डाइनिंग टेबल घर की 'अर्थी' (Earthy) बनावट को और मजबूती देती है.

फराह खान का पूरा व्लॉग यहां देखें-

यादगार बैकयार्ड और खास कोना

फार्महाउस के बैकयार्ड में पेड़ों के तनों से बनी साधारण लकड़ी की मेज और बेंच हैं. यह जगह परिवार के लिए काफी खास है, क्योंकि यहीं जावेद के बेटे फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की शादी संपन्न हुई थी. घर की रसोई (Kitchen) को भी 'रस्टिक' लुक दिया गया है, जिसमें लकड़ी के वर्कटॉप और धातु के पुराने बर्तनों का उपयोग किया गया है.

घर के पीछे की कहानी और संघर्ष की यादें

शबाना आज़मी ने खुलासा किया कि वे इस जमीन पर मौजूद 150 साल पुराने पेड़ को देखकर इसकी ओर आकर्षित हुए थे. शबाना जहां एक छोटा वीकेंड होम चाहती थीं, वहीं जावेद एक बड़े बंगले के पक्ष में थे.

बातचीत के दौरान फराह खान ने जावेद अख्तर के संघर्ष के दिनों का भी जिक्र किया, जब वे मुंबई के फुटपाथों पर सोते थे और कई दिनों तक भूखे रहते थे. इस पर जावेद ने भावुक होकर कहा कि आज इस विलासिता में रहना कभी-कभी उन्हें अभी भी ‘अवास्तविक’ (Unreal) लगता है.