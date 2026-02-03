Bheegi Bheegi Song: 'सीता रामम' के बाद फिर साथ दिखे दुलकीर सलमान और मृणाल ठाकुर, ए.आर. रहमान का नया गाना रिलीज

दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर फिर साथ आए (Photo Credit: Instagram)

सुपरहिट फिल्म 'सीता रामम' में अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीतने वाले कलाकार दुलकीर सलमान (Dulquer Salmaan) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं. ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान (A. R. Rahman) द्वारा रचित उनका नया म्यूजिक वीडियो 'भीगी भीगी' (Bheegi Bheegi) सोमवार, 2 फरवरी 2026 को रिलीज कर दिया गया है. 'सीता रामम' ('Sita Ramam') की बड़ी सफलता के बाद यह इस जोड़ी का पहला साझा प्रोजेक्ट है, जिसका प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार था.

दो अलग समयकालों की प्रेम कहानी

'भीगी भीगी' का म्यूजिक वीडियो एक अनूठी कहानी पेश करता है, जिसमें दुलकीर और मृणाल समांतर टाइमलाइन्स (Parallel Timelines) में प्रेम की तलाश करते दिख रहे हैं. वीडियो में कहानी 'रेट्रो' (पुराने दौर) और 'फ्यूचरिस्टिक' (भविष्य) के बीच घूमती है. यह विजुअल स्टाइल गाने की गहराई और भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाता है, जिसमें जुदाई और युगों-युगों के जुड़ाव को प्रमुखता दी गई है.

ए.आर. अमीन और जसलीन रॉयल की आवाज

इस गाने को ए.आर. रहमान के बेटे ए.आर. अमीन और मशहूर गायिका जसलीन रॉयल ने अपनी आवाज दी है. दुलकीर सलमान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा, ‘गाने के भावनात्मक सुरों ने मुझे इस ओर आकर्षित किया. ए.आर. रहमान, अमीन और जसलीन के साथ काम करना रचनात्मक रूप से काफी संतोषजनक रहा। मृणाल के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करना एक सुखद अनुभव था.’

मृणाल ठाकुर ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस वीडियो ने उन्हें भविष्य की सेटिंग्स और विविध मूड्स को एक्सप्लोर करने का मौका दिया. उन्होंने ए.आर. रहमान और अमीन के साथ सहयोग को अपने करियर के लिए महत्वपूर्ण बताया.

देखें 'भीगी भीगी' गाना

संगीतकारों का अनुभव

ए.आर. अमीन ने 'भीगी भीगी' को अपने संगीत के भविष्य की दिशा बताया. उन्होंने कहा कि पिता ए.आर. रहमान की रचना पर काम करना और जसलीन रॉयल के साथ सुर मिलाना उनके लिए बेहद मायने रखता है. वहीं, जसलीन रॉयल ने कहा कि ए.आर. रहमान के साथ काम करना उनका पुराना सपना था, जो इस गाने के जरिए पूरा हुआ.

रिलीज और उपलब्धता

'भीगी भीगी' गाना अब सभी प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर उपलब्ध है. रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर इस गाने ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है. 'सीता रामम' के प्रशंसकों के लिए यह वीडियो एक यादगार तोहफा माना जा रहा है.