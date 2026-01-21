VIDEO: एआर रहमान के कम्युनल बयान पर अनूप जलोटा की सलाह, 'अगर मुस्लिम होने से काम नहीं मिल रहा, तो दोबारा हिंदू बन जाएं'
Anup Jalota on AR Rahman:  मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने संगीतकार ए.आर. रहमान के हालिया 'सांप्रदायिक' बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. जलोटा ने कहा कि यदि रहमान को लगता है कि उनके धर्म की वजह से फिल्म जगत में उन्हें काम मिलने में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें दोबारा हिंदू धर्म (घर वापसी) अपना लेना चाहिए. यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब रहमान ने एक इंटरव्यू में पिछले कुछ वर्षों में अपनी कम सक्रियता के पीछे धार्मिक और राजनीतिक कारणों का अंदेशा जताया था.

क्या था ए.आर. रहमान बयान?

ए.आर. रहमान ने हाल ही में बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि पिछले आठ वर्षों में भारतीय फिल्म उद्योग में एक 'पावर शिफ्ट' हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि रचनात्मकता के बजाय अब सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो शायद अलग विचारधारा रखते हैं. रहमान ने आगे कहा, "यह एक सांप्रदायिक मुद्दा भी हो सकता है. शायद मेरी धार्मिक पहचान की वजह से मुझे सीमित किया जा रहा है." हालांकि, विवाद बढ़ने पर उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया. यह भी पढ़े:  2026/01/21 AR Rahman के ‘सांप्रदायिक’ वाले बयान पर मचा बवाल: BJP ने आरोपों को नकारा, विपक्ष ने जताई चिंता; जानें क्या है पूरा विवाद

अनूप जलोटा का तीखा पलटवार

अनूप जलोटा ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से रहमान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "रहमान साहब पहले हिंदू थे (दिलीप कुमार) और बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया. मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने ऑस्कर जीता और पूरी दुनिया में नाम कमाया. तब उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ."

अनूप जलोटा की सलाह

जलोटा ने आगे सुझाव देते हुए कहा, "अगर आज उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम होने के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि उन्हें फिर से हिंदू बन जाना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या उन्हें अधिक काम मिलता है. प्रतिभा का धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता."

अन्य फिल्मी हस्तियों की प्रतिक्रियाएं

इस मुद्दे पर फिल्म इंडस्ट्री की राय बंटी हुई नजर आ रही है.

  • कंगना रनौत: अभिनेत्री कंगना रनौत ने जलोटा के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि इंडस्ट्री में केवल प्रतिभा की कद्र होती है और रहमान जैसे दिग्गज को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए.

  • इम्तियाज अली: निर्देशक इम्तियाज अली ने रहमान का बचाव किया. उन्होंने कहा कि रहमान एक महान कलाकार हैं और उनके साथ काम करने वाले लोग उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, न कि उनके धर्म का.

  • जावेद अख्तर: गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस तर्क से असहमति जताई कि इंडस्ट्री में सांप्रदायिक आधार पर काम मिलता है. उन्होंने कहा कि फिल्म जगत हमेशा से समावेशी रहा है.

वर्तमान स्थिति

ए.आर. रहमान वर्तमान में नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' के संगीत पर काम कर रहे हैं. जलोटा का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से इंडस्ट्री के भीतर ध्रुवीकरण बढ़ सकता है.