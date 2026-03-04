South Africa vs New Zealand, T20 World Cup 2026 1st Semi-Final Pitch Report: सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज दिखाएंगे दम या न्यूजीलैंड के गेंदबाज करेंगे कमाल? यहां जानें पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 1st Semi-Final Pitch Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज यानी 4 मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. यह नॉकआउट मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी संतुलित प्रदर्शन के दम पर यहां तक पहुंची है. इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी एडेन मार्करम (Aiden Markram) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: South Africa vs New Zealand T20 World Cup 2026 Semi-Final: अगर बारिश की वजह से धुल गया मुकाबला तो कौन पहुंचेगा फाइनल, जानें ICC के नियम

दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी मजबूत बल्लेबाजी और घातक तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती है. क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे बल्लेबाज मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया और केशव महाराज टीम के प्रमुख हथियार हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम टिम सिफर्ट, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र के दम पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखती है, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs NZ T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को सात मुकाबलों में जीत मिली है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच पांच मुकाबले हुए हैं और हर बार दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है.

ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट (Eden Gardens Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बड़े शॉट खेलना आसान होता है.

हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी और आसान हो सकती है. मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 165 से 185 रन के बीच माना जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, खासकर ओस को ध्यान में रखते हुए.

मौसम अपडेट (Kolkata Weather Update)

कोलकाता में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश की उम्मीद काफी कम है. तापमान लगभग 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. रात में ओस का असर देखने को मिल सकता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA vs NZ 1st Semi-Final Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी.

न्यूजीलैंड: टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलेन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी.

नोट: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.