South Africa vs New Zealand T20 World Cup 2026 Semi-Final: अगर बारिश की वजह से धुल गया मुकाबला तो कौन पहुंचेगा फाइनल, जानें ICC के नियम

दक्षिण अफ़्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 Semi-Final Rain Rule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज यानी 4 मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. यह नॉकआउट मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी संतुलित प्रदर्शन के दम पर यहां तक पहुंची है. इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी एडेन मार्करम (Aiden Markram) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: South Africa vs New Zealand, T20 World Cup 2026 1st Semi-Final Prediction: सेमीफाइनल के हाईवोल्टेज मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह पक्की करना चाहेगी दक्षिण अफ्रीका, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में शानदार लय के साथ उतर रही है. प्रोटियाज अब तक पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहे हैं और ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर 8 तक लगातार जीत दर्ज की है. खासतौर पर सुपर 8 में भारत के खिलाफ मिली जीत ने उन्हें खिताब का प्रबल दावेदार बना दिया है.

वहीं न्यूजीलैंड का सफर थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा है. ब्लैककैप्स ने ग्रुप स्टेज में तीन मुकाबले जीते और एक हारा, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था. सुपर 8 में श्रीलंका को हराया, इंग्लैंड के खिलाफ करीबी हार झेली और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया.

अगर सेमीफाइनल बारिश की वजह से धुल गया तो क्या होगा

सुपर 8 चरण के मुकाबलों में रिजर्व डे का प्रावधान नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अतिरिक्त समय रखा है. मैच के निर्धारित दिन 90 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि मुकाबला पूरा कराया जा सके.

अगर 4 मार्च को होने वाला यह सेमीफाइनल बारिश से बाधित होता है और उसी दिन पूरा नहीं हो पाता, तो मुकाबला रिजर्व डे यानी 5 मार्च को वहीं से शुरू किया जाएगा जहां खेल रुका था.

अगर दुर्भाग्यवश रिजर्व डे पर भी एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सके या मैच पूरा न हो पाए, तो किसी भी तरह का बॉल आउट या टॉस के जरिए फैसला नहीं किया जाएगा. ऐसी स्थिति में सुपर 8 चरण की अंकतालिका में जो टीम अपने ग्रुप में ऊंचे स्थान पर रही होगी, वही फाइनल में पहुंच जाएगी.

यानी अगर मैच पूरी तरह धुल जाता है, तो सुपर 8 में बेहतर रैंकिंग वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह जरूरी है कि वे न सिर्फ मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करें, बल्कि टूर्नामेंट के नियमों को भी ध्यान में रखें.

