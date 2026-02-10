Govinda Reaction: 58 की उम्र में पत्नी सुनीता के बॉलीवुड डेब्यू पर गोविंदा का पहला रिएक्शन, 'घर में रहेंगी तो ज्यादा इंटरव्यू देंगी'

गोविंदा (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' (Hero Number 1) गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और करियर को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में खबर आई थी कि 58 वर्षीय सुनीता आहूजा जल्द ही एकता कपूर (Ekta Kapoor) के बैनर तले बनने वाली फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू (Bollywood Debut) करने जा रही हैं. इस खबर के बाद अब गोविंदा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने मजाकिया और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है. यह भी पढ़ें: VIDEO: Govinda का चौंकाने वाला खुलासा, रात के अंधेरे में घर में घुस आए थे 22-23 अनजान लोग, खदेड़ने के लिए निकालनी पड़ी लाइसेंसी बंदूक

'घर बैठेंगी तो और इंटरव्यू देंगी'

अपनी पत्नी के एक्टिंग डेब्यू के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने एक हालिया इंटरव्यू में चुटकी लेते हुए कहा, ‘यह अच्छा है (उनका फिल्मों में आना), अगर वह घर बैठेंगी तो वह और ज्यादा इंटरव्यू देंगी.’ गोविंदा का यह बयान उन हालिया विवादों के संदर्भ में देखा जा रहा है जिसमें सुनीता ने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में अपनी शादीशुदा जिंदगी और गोविंदा के कथित अफेयर्स को लेकर बेबाकी से बात की थी. गोविंदा का मानना है कि फिल्मों में व्यस्त रहने से उनका ध्यान अन्य चर्चाओं से हटकर काम की ओर लगेगा.

पत्नी सुनीता के बॉलीवुड डेब्यू पर गोविंदा का पहला रिएक्शन

एकता कपूर के साथ शुरू होगा फिल्मी सफर

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनीता आहूजा ने बालाजी मोशन पिक्चर्स के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट साइन किया है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में वह कोई छोटा कैमियो नहीं, बल्कि एक बेहद अहम और प्रभावशाली किरदार निभाएंगी. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और सुनीता करीब 20 दिनों तक इस प्रोजेक्ट के लिए शूट करेंगी. जहां उनकी बेटी टीना आहूजा पहले ही फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और बेटे यशवर्धन के डेब्यू की तैयारी चल रही है, वहीं सुनीता का यह कदम फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला रहा है. यह भी पढ़ें: Golmaal 5: क्या अमिताभ बच्चन की 'दो और दो पांच' की रीमेक है रोहित शेट्टी की फिल्म ‘गोलमाल 5’? निर्देशक ने तोड़ी चुप्पी

रिश्तों में कड़वाहट की चर्चा और गोविंदा की सफाई

पिछले कुछ समय से सुनीता और गोविंदा के बीच अनबन और तलाक की अफवाहों ने भी जोर पकड़ा था. सुनीता ने हाल के इंटरव्यूज में गोविंदा पर 'लापरवाह पति' होने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप भी लगाए थे। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए गोविंदा ने इसे एक ‘बड़ी साजिश’ करार दिया. उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है.

गोविंदा ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने करियर में कई सुपरस्टार हीरोइनों के साथ काम किया है, लेकिन कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया. उन्होंने सुनीता के दावों को निराधार बताते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा खड़े रहे हैं.

नया अध्याय: डिजिटल व्लॉगिंग से बड़े पर्दे तक

सुनीता आहूजा पिछले कुछ समय से अपने यूट्यूब व्लॉग्स और बेबाक बयानों के चलते सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो गई हैं. 58 की उम्र में उनका एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना इस बात का संकेत है कि वह अब अपने पति की पहचान से इतर अपनी एक अलग पहचान बनाने की तैयारी में हैं.