VIDEO: Govinda का चौंकाने वाला खुलासा, रात के अंधेरे में घर में घुस आए थे 22-23 अनजान लोग, खदेड़ने के लिए निकालनी पड़ी थी लाइसेंसी बंदूक

(Photo Credits ANI)

मुंबई. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा (Govinda) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना है. एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुलासा किया कि उनके जुहू स्थित आवास पर देर रात करीब 22–23 अज्ञात लोग घुस आए थे. अभिनेता के मुताबिक, जब स्थानीय पुलिस से उन्हें तत्काल कोई मदद नहीं मिली, तो उन्हें आत्मरक्षा के लिए अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालनी पड़ी. हालांकि, गोविंदा ने इंटरव्यू में यह स्पष्ट नहीं किया कि यह घटना किस दिन या किस तारीख को हुई थी.

आधी रात का वो डरावना मंजर

गोविंदा के अनुसार, यह घटना रात के करीब 3:00 से 3:30 बजे के बीच की है. उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके घर के पीछे की छत पर चढ़ रहे थे, जबकि कुछ मुख्य दरवाजे पर जमा थे. यह भी पढ़े: Govinda Discharged: एक्टर गोविंदा अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल में हुए थे भर्ती

Govinda का चौंकाने वाला खुलासा

शुरुआती प्रतिक्रिया: गोविंदा ने सबसे पहले मुंबई पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उनका फोन नहीं उठाया गया.

विदेशी पुलिस से संपर्क: जब स्थानीय मदद नहीं मिली, तो रिकॉर्ड के तौर पर उन्होंने विदेश में स्थित कुछ उच्च पुलिस अधिकारियों को लाइन पर लिया ताकि स्थिति का साक्ष्य मौजूद रहे.

बंदूक की नोक पर खदेड़ा

स्थितियां बिगड़ती देख गोविंदा ने अपनी लाइसेंसी बंदूक हाथ में ली और बाहर आकर उन लोगों से उनकी पहचान पूछी.

अजीब बहाना: भीड़ में से एक व्यक्ति ने दावा किया कि वे 'बिजली व्यवस्था ठीक करने' आए हैं.

एक्टर का कड़ा रुख: समय और परिस्थितियों को देखते हुए गोविंदा को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ. उन्होंने उन पर बंदूक तानी और तुरंत वहां से चले जाने को कहा. एक्टर की आक्रामकता देख भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई.

सुरक्षा को लेकर चिंताएं और पिछला विवाद

इस घटना ने गोविंदा की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने भी पुष्टि की है कि अभिनेता को पिछले कुछ समय से धमकी भरे फोन आ रहे हैं.

पुरानी घटना: याद रहे कि अक्टूबर 2024 में गोविंदा के पैर में खुद की ही बंदूक से दुर्घटनावश गोली लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था.

मैनेजर का बयान: वहीं उनके मैनेजर ने बताया कि उस रात यदि गोविंदा के पास बंदूक और मोबाइल नहीं होता, तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी.

पुलिस जांच और वर्तमान स्थिति

गोविंदा ने इस मामले को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और उनके पास इस पूरी घटना का वीडियो फुटेज भी मौजूद है. उन्होंने कहा कि वह समाज के सामने अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस बात को अब तक गुप्त रखा था, लेकिन अपनी सुरक्षा करना उनका अधिकार है. फिलहाल, मुंबई पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वे लोग कौन थे.