Govinda Discharged: एक्टर गोविंदा अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल में हुए थे भर्ती
Govinda Discharged From Hosptial: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा की तबीयत बिगड़ने के कारण बीती रहत उन्हें मुंबई के  जुहू स्थित क्रिटिकेयर एशिया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  जहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया. इलाज के बाद गोविंदा की तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से  डिस्चार्ज कर दिया गया है. अस्पताल से बाहर निकलते हुए गोविंदा ने मीडिया से बातचीत की

तबियत बिगड़ने के पीछे की बताई वजह

गोविंद ने कहा कि "मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और थक गया था. योग-प्राणायाम अच्छा है, ज़्यादा एक्सरसाइज़ करना मुश्किल होता है. मैं अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी हैं और अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ.

 गोविंदा अस्पताल से हुए डिस्चार्ज

यह पहली बार नहीं है जब गोविंदा स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती हुए हों. पिछले साल 1 अक्टूबर 2024 को भी एक हादसे में उन्हें चोट लगी थी, जब उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर गलती से चल गई थी और उनके पैर में लग गई थी. उस समय उन्हें तीन दिन अस्पताल में रहना पड़ा था.