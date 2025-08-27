तलाक की खबरों पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, कहा- “मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता”

Govinda with Sunita Ahuja | X

मुंबई: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) पिछले लंबे समय से तलाक की अफवाहों को लेकर चर्चा में बने हुए थे. लेकिन गणेश चतुर्थी 2025 के मौके पर दोनों ने साथ आकर इन खबरों पर विराम लगा दिया. सुनीता आहूजा ने साफ कहा कि “हमारे बीच कोई दूरी नहीं है और हमें कोई अलग नहीं कर सकता.” गणपति बप्पा के स्वागत के दिन गोविंदा और सुनीता पारंपरिक मरून परिधान में साथ नजर आए. दोनों ने मीडिया और फोटोग्राफरों को बधाई दी और उसके बाद सुनीता ने तलाक की खबरों को खारिज कर दिया.

सुनीता आहूजा ने कहा, “अगर हमारे बीच कुछ होता, तो आज हम इतने करीब कैसे होते? हमारे बीच दूरी होती. कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, चाहे भगवान ही क्यों न आ जाएं. मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है और किसी और का नहीं.”

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक वह खुद या गोविंदा कुछ न कहें, तब तक ऐसी अफवाहों पर विश्वास न किया जाए.

गणेश चतुर्थी पर साथ दिखे गोविंदा और सुनीता

#WATCH | Mumbai | Denying rumours of filing for divorce from husband actor Govinda, Sunita Ahuja says, "If something had happened, then we would have been so close today. There would have been a distance between us. No one can separate us, not even if God comes from above... My… pic.twitter.com/Aj5NmlbGNV — ANI (@ANI) August 27, 2025

पहले भी किया गया था अफवाहों का खंडन

इससे पहले गोविंदा की बहन, बेटी टीना आहूजा और मैनेजर ने भी तलाक की खबरों को गलत बताया था. मैनेजर ने कहा था कि “पुराना मतभेद अब बीते जमाने की बात है, दोनों अब साथ हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं.”

40 साल का साथ

गोविंदा और सुनीता का रिश्ता लगभग चार दशक पुराना है. दोनों ने 1987 में शादी की थी, जब गोविंदा मात्र 24 साल और सुनीता 18 साल की थीं. तब से दोनों ने जीवन के हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ निभाया है.

हाल ही में एक इंटरव्यू और अपने पहले व्लॉग में भी सुनीता ने अपने पति के प्रति प्यार जताया था. उन्होंने कहा था कि “कोई भी गोविंदा को उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता.”