Govinda Hospitalised: एक्टर गोविंदा की बिगड़ी तबीयत, बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती; हालत स्थिर

(Photo Credits Twitter)

Govinda Hospitalised: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा की तबीयत मंगलवार रात अचानक बिगड़ गई. जानकारी के अनुसार, 61 वर्षीय अभिनेता मुंबई के जुहू स्थित अपने घर पर अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल वे चिकित्सकों की गहन निगरानी में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

8:30 बजे बिगड़ी तबियत

गोविंदा के लीगल एडवाइज़र और करीबी दोस्त ललित बिंदल ने मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे गोविंदा की तबीयत अचानक खराब हुई. डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद उन्हें कुछ दवाइयां दी गईं, जिससे उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया. यह भी पढ़े: Govinda Career Struggle: गोविंदा को काम न मिलने की वजह ‘चापलूस लोग’, सुनीता आहूजा का बड़ा बयान

हालाँकि, रात करीब 12:30 बजे उन्हें फिर से असहजता महसूस हुई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रात करीब 1 बजे उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया.

फिलहाल हालत स्थिर

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नज़र बनाए हुए है और वे जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं.