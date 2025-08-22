सुनीता आहूजा और गोविंदा की शादी टूटने की कगार पर? पत्नी ने एक्टर पर लगाए बेवफाई और क्रूरता के आरोप

Sunita Ahuja and Govinda | X

मुंबई: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) की शादी इन दिनों सुर्खियों में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा से तलाक की अर्जी दायर की है. आरोप है कि उन्होंने यह कदम व्यभिचार (Adultery), क्रूरता (Cruelty) और परित्याग (Desertion) के आधार पर उठाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 (1)(i), (ia), (ib) के तहत तलाक की अर्जी दी है. कहा जा रहा है कि कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को समन भेजा था. जून से दोनों मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. जहां सुनीता लगातार कोर्ट में पेश हो रही हैं, वहीं गोविंदा कई बार गैरहाजिर रहे हैं.

सुनीता आहूजा का दर्द छलका

सुनीता ने हाल ही में अपने व्लॉग में इस मुद्दे पर खुलकर बात की. वह मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर पहुंचीं और वहां देवी से प्रार्थना करते हुए भावुक हो गईं. उन्होंने कहा, “मैं जब गोविंदा से मिली तब मैंने मां से यही मांगा था कि मेरी शादी उससे हो जाए और जीवन अच्छा बीते. मां ने सब मनोकामनाएं पूरी कीं, दो बच्चे भी दिए. लेकिन जिंदगी में हर सच आसान नहीं होता. जो भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा, मां काली उसे माफ नहीं करेंगी.”

गोविंदा और सुनीता का रिश्ता कब आया विवादों में?

फरवरी 2025 में ही खबरें आई थीं कि गोविंदा और सुनीता के बीच रिश्ते बिगड़ गए हैं. कहा जा रहा था कि दोनों के लाइफस्टाइल और सोच में लगातार मतभेद हो रहे थे. इतना ही नहीं, गोविंदा की एक 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्री से नजदीकियां भी उनके रिश्ते में दरार का कारण बताई गईं.

वकील का दावा: “साथ हैं दोनों”

इससे पहले दंपत्ति के वकील और पारिवारिक मित्र ललित बिंदल ने मीडिया को बताया था कि भले ही छह महीने पहले तलाक की अर्जी दायर हुई थी, लेकिन दोनों फिर से साथ आ गए हैं और उनका रिश्ता “मजबूत” है. उन्होंने कहा कि गोविंदा और सुनीता हमेशा एक-दूसरे के साथ रहेंगे.