Dharmendra Discharged: ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, परिवार ने कहा- घर पर ही होगा आगे का इलाज, कृपया अटकलों से बचें

Dharmendra Discharged From Hospital: बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. अब दिनों के इलाज के बाद उन्हें बुधवार की सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है.

धर्मेंद्र की हालत अब ठीक

89 साल के एक्टर की हालत बहुत गंभीर बताई गई थी, लेकिन अब वे बिल्कुल ठीक हैं. अस्पताल से डिस्चार्ज होने की खबर उनके चाहने वालों के लिए राहत देने वाली है. यह भी पढ़े: Dharmendra Death False News: बिल्कुल ठीक हैं धर्मेंद्र, निधन की खबरों को बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया अफवाह

घर पर जारी रहेगा इलाज

ब्रीच कैंडी अस्पताल की मेडिकल टीम के अनुसार, धर्मेंद्र पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है और उन्हें छुट्टी देने के लिए पूरी तरह तैयार माना जा रहा है. परिवार भी एक्टर को जल्द से जल्द घर ले जाना चाहता है और आगे का इलाज उनके घर पर ही किया जाएगा.

10 नवंबर को आईसीयू में शिफ्ट

धर्मेंद्र को खराब तबीयत के चलते 10 नवंबर को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबरें वायरल होने लगीं। धर्मेंद्र के परिवार ने तुरंत इन खबरों का खंडन किया और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। ये पूरा समय ही देओल परिवार और बॉलीवुड के लिए मुश्किलों से भरा था। सोशल मीडिया पर बड़े बॉलीवुड स्टार्स से लेकर राजनेता तक उनकी अच्छी सेहत की कामना कर रहे थे।

परिवार ने क्या कहा

अब फैंस की दुआ से बुधवार को एक्टर वापस अपने घर वापस जा चुके हैं. इससे पहले, 11 नवंबर को धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने एक्टर का हेल्थ अपडेट देते हुए बताया था कि उनकी हालत स्थिर है और अच्छे से रिकवर भी कर रहे हैं. उन्होंने फैंस से उनके जल्द ठीक होने की कामना करने को कहा और साथ ही उनकी निधन की झूठी खबरें फैलाने वालों को आड़े हाथ भी लिया.

उन्होंने ऐसी खबरों को अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जो हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है.

ईशा देओल ने भी निधन की खबरों को फैलाने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा था कि इस मामले पर मीडिया कुछ ज्यादा ही सक्रिय लग रही है, कम से कम परिवार के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा सकता है.