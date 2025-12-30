Is Aviva Baig a Muslim? अवीवा बेग के धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल, प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई के बाद यूज़र्स पूछ रहे सवाल

Aviva Baig-Raihan Vadra Engagement: गांधी-नेहरू परिवार के सदस्य और प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रायहान राजीव वाड्रा अपनी सगाई की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. रायहान ने अपनी लंबे समय की दोस्त अवीवा बेग को प्रपोज किया है, जिसके बाद दोनों की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इस निजी समारोह की जानकारी मिलने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर इस युवा जोड़े को शुभकामनाएं दी जा रही हैं. यह भी पढ़ें: Aviva Baig-Raihan Vadra Engagement: रायहान वाड्रा की हुई सगाई: प्रियंका गांधी के बेटे ने अपनी पुरानी दोस्त अवीवा बेग को किया प्रपोज

प्रियंका गांधी वाद्रा और रॉबर्ट वाद्रा के बेटे रेहान वाद्रा के साथ सगाई की खबरें सामने आने के बाद अवीवा बेग के धर्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर यह जानने के लिए कई पोस्ट हैं कि क्या अवीवा बेग मुस्लिम है? जबकि अवीवा एक हिब्रू नाम है और बेग एक सामान्य मुस्लिम सरनेम है, अवीवा बेग के या उनके परिवार की धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई विश्वसनीय या आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. बहरहाल, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का दावा कर रहा है कि अवीवा बेग मुस्लिम है. लेटेस्टली अपने पाठकों को असत्यापित सोशल मीडिया दावों के बजाय आधिकारिक बयानों पर भरोसा करने की सलाह देता है. 

सोशल मीडिया पर अवीवा बेग के धर्म को लेकर मचा बवाल

No Reliable Source Available That Confirms Aviva Baig Is a Muslim

निजी समारोह में हुई सगाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रायहान और अवीवा की सगाई एक बेहद निजी समारोह में हुई, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए. हालांकि सगाई की आधिकारिक घोषणा परिवार की ओर से अभी नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में यह जोड़ा एक-दूसरे के साथ खुश नजर आ रहा है. रायहान ने अवीवा को अंगूठी पहनाकर अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया है.