Aviva Baig-Raihan Vadra Engagement: रायहान वाड्रा की हुई सगाई: प्रियंका गांधी के बेटे ने अपनी पुरानी दोस्त अवीवा बेग को किया प्रपोज

Aviva Baig-Raihan Vadra Engagement: गांधी-नेहरू परिवार के सदस्य और प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रायहान राजीव वाड्रा अपनी सगाई की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. रायहान ने अपनी लंबे समय की दोस्त अवीवा बेग को प्रपोज किया है, जिसके बाद दोनों की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इस निजी समारोह की जानकारी मिलने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर इस युवा जोड़े को शुभकामनाएं दी जा रही हैं.

निजी समारोह में हुई सगाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रायहान और अवीवा की सगाई एक बेहद निजी समारोह में हुई, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए. हालांकि सगाई की आधिकारिक घोषणा परिवार की ओर से अभी नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में यह जोड़ा एक-दूसरे के साथ खुश नजर आ रहा है. रायहान ने अवीवा को अंगूठी पहनाकर अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया है.

प्रियंका गांधी के घर जल्द ही शहनाई बज सकती है. सूत्रों के मुताबिक़ हाल ही में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ़्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज़ किया और दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते को क़बूल भी कर लिया है. अवीवा और उनका परिवार दिल्ली का… — Ravindra Singh Sheoran (@TellingRavindra) December 30, 2025

कौन हैं अवीवा बेग?

रायहान वाड्रा की मंगेतर अवीवा बेग एक पेशेवर और स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली महिला हैं. वह रायहान की काफी पुरानी दोस्त बताई जाती हैं और दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है. अवीवा के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं. रायहान और अवीवा की दोस्ती काफी साल पुरानी है, जो अब विवाह के बंधन की ओर बढ़ रही है.

विजुअल आर्टिस्ट हैं रायहान वाड्रा

रायहान वाड्रा मुख्यधारा की राजनीति से दूर एक विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं. उन्होंने अपने काम की कई प्रदर्शनियां भी लगाई हैं. हालांकि वह अक्सर अपनी मां प्रियंका गांधी और मामा राहुल गांधी के साथ चुनावी रैलियों या सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं, लेकिन उनका झुकाव कला और फोटोग्राफी की ओर अधिक रहा है.

सोशल मीडिया पर चर्चा

सगाई की खबर वायरल होते ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर 'Raihan Vadra' और 'Aviva Baig' ट्रेंड करने लगा. प्रशंसक इस जोड़ी की सादगी की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे साल के अंत की सबसे सुखद खबरों में से एक बताया है. गांधी परिवार की अगली पीढ़ी की इस नई शुरुआत पर देशभर से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.