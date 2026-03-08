Prithvi Shaw-Akriti Agarwal Engagement: पृथ्वी शॉ ने आकृति अग्रवाल से की सगाई, सोशल मीडिया पर शेयर कीं खास तस्वीरें

Prithvi Shaw And Akriti Agarwal Engagement: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अपनी गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई कर ली है. टीम इंडिया के इस स्टार ओपनर ने 8 मार्च 2026 को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को यह खुशखबरी दी. पृथ्वी शॉ ने सगाई समारोह की कुछ खास तस्वीरें भी साझा कीं और अपनी मंगेतर को अपनी “परफेक्ट सेकेंड इनिंग्स” बताया. यह भी पढ़ें: MS Dhoni And Rohit Sharma With T20 World Cup Trophy: दो टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान एक साथ, रोहित शर्मा के साथ ट्रॉफी लेकर मैदान में उतरे एमएस धोनी; देखें वीडियो

26 साल के पृथ्वी शॉ की यह सगाई एक पारंपरिक और निजी समारोह में हुई, जिसमें उनके परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए. यह कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था.

आकृति अग्रवाल एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं और हाल के समय में पृथ्वी शॉ के घरेलू क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट के दौरान उनका लगातार समर्थन करती नजर आई हैं. पृथ्वी शॉ के इस ऐलान के बाद क्रिकेट जगत से उन्हें ढेरों बधाइयां मिल रही हैं. टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों और उनके दोस्तों ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दीं.

खास तौर पर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने भी पृथ्वी शॉ को सगाई की बधाई दी. पृथ्वी शॉ लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और अब अपनी निजी जिंदगी की इस नई शुरुआत को लेकर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की हुई सगाई