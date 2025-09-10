Cricketer Prithvi Shaw: क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर लगाया जुर्माना

Credit-(Instagram)

Cricketer Prithvi Shaw: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ (Cricketer Prithvi Shaw) पर 100 रूपए का जुर्माना लगाया. समय पर जवाब नहीं देने के लिए उनपर ये जुर्माना (Fine) लगाया गया है.बता दें की साल 2023 में सपना गिल नाम की एक युवती के साथ अंधेरी (Andheri) के एक पब में पृथ्वी शॉ के बीच विवाद हुआ था. इस दौरान सपना गिल ने आरोप लगाया था की उनकी दोस्त ने शॉ से सेल्फी मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मोबाइल फोन छीनकर फेंक दिया. इस दौरान जब युवती ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो हाथापाई की गई थी.

इस दौरान युवती पुलिस स्टेशन (Police Station) में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की थी. लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की. जिसके कारण युवती ने कोर्ट (Court) का दरवाजा खटखटाया. लगातार जवाब दाखिल नहीं करने के कारण अब पृथ्वी शॉ पर जुर्माना लगाया गया है. ये भी पढ़े:Prithvi Shaw To Leave Mumbai Cricket: मुंबई छोड़ने की तैयारी में पृथ्वी शॉ, अन्य राज्य से डोमेस्टिक खेलने के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से मांगा NOC- रिपोर्ट्स

जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका

सेशन्स कोर्ट ने पहले भी कई बार शॉ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. पिछली सुनवाई में अंतिम चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन मंगलवार तक शॉ का जवाब दाखिल नहीं हुआ.इसके बावजूद कोर्ट (Court) ने एक और मौका दिया और जुर्माने के रूप में 100 रुपये अदा करने का आदेश दिया. अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर तय की गई है.गिल की ओर से पेश हुए वकील अली काशिफ खान ने अदालत में आपत्ति जताते हुए कहा कि शॉ बार-बार समन के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं और यह उनका नियमित तरीका बन गया है.

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला 15 फरवरी 2023 की रात का है. पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई के अंधेरी स्थित एक पब में सपना गिल और उनके दोस्त शोभित ठाकुर मौजूद थे. ठाकुर ने शॉ के साथ बार-बार सेल्फी (Selfie) लेने की कोशिश की, जिसे क्रिकेटर ने मना कर दिया. इसके बाद वहां बहस हो गई.बताया गया कि जब शॉ अपने दोस्त आशीष सुरेंद्र यादव के साथ पब से बाहर निकल रहे थे, तभी विवाद बढ़ा. आरोप है कि ठाकुर पर बेसबॉल बैट से हमला हुआ जबकि शॉ वहां से सुरक्षित निकल गए. बाद में ठाकुर और गिल समेत छह लोगों पर पुलिस (Police) ने मामला दर्ज किया. इन लोगों ने कथित तौर पर शॉ के दोस्त यादव से 50,000 रुपये की मांग भी की थी. गिल को 17 फरवरी 2023 को हिरासत में लिया गया और तीन दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया.

सपना गिल का पक्ष

सपना गिल की कहानी पुलिस की रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है. उनके अनुसार, शॉ और उनके दोस्त यादव ने गिल और ठाकुर को अपने वीआईपी टेबल पर बुलाया था. इसी दौरान जब ठाकुर ने सेल्फी की मांग की तो विवाद हुआ. गिल का आरोप है कि शॉ और यादव ने ठाकुर के साथ मारपीट की और जब उन्होंने बीच-बचाव किया तो शॉ ने उनके साथ शारीरिक व यौन उत्पीड़न (Physical And Sexual Harassment) किया.गिल ने शॉ के खिलाफ असॉल्ट, मोलेस्टेशन और महिलाओं की मर्यादा भंग करने का केस दर्ज करने की मांग की थी. हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हुए केवल पुलिस जांच का आदेश दिया. इससे असंतुष्ट होकर गिल ने अप्रैल 2024 में सेशन्स कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

आगे क्या होगा ?

अब सेशन्स कोर्ट ने शॉ को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी अवसर दिया है. उन्हें 100 रुपये का जुर्माना (Fine) भी भरना होगा. अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी, जिसमें शॉ का पक्ष दर्ज किया जाएगा.