5 दिसंबर: DGCA ने एक नया नोटिस जारी करते हुए वह नियम वापस ले लिया है जिसमें एयरलाइंस को पायलटों और क्रू मेंबर्स के वीकली रेस्ट की जगह छुट्टी देने से रोका गया था. यह कदम ऐसे समय में आया है जब कई एयरलाइंस ऑपरेशनल रुकावटों, बढ़ती फ्लाइट कैंसिलेशन और शेड्यूलिंग में अस्थिरता से जूझ रही हैं, और लगातार DGCA से अधिक फ्लेक्सिबिलिटी की मांग कर रही थीं. DGCA ने अपने आदेश में कहा, “ऑपरेशन में चल रही रुकावटों और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी व स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में एयरलाइंस द्वारा दी गई रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए… वीकली रेस्ट की जगह छुट्टी न देने वाला निर्देश तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है.” इस बदलाव के बाद एयरलाइंस अब क्रू रोस्टर को स्थिर करने और शेड्यूल मैनेज करने के लिए वीकली रेस्ट की जगह छुट्टी का उपयोग कर सकेंगी. DGCA ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय तुरंत लागू होता है, जिससे पायलटों और क्रू मेंबर्स के वीकली रेस्ट को छुट्टी के रूप में गिना जा सकेगा. आज का आदेश पहले दिए गए उस इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह रद्द करता है जिसमें कहा गया था कि “वीकली रेस्ट की जगह कोई छुट्टी नहीं ली जाएगी.” DGCA ने यह संशोधन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंज़ूरी से जारी किया है. यह भी पढ़ें: India Government Apps List: ये 8 सरकारी ऐप्स आपके फोन में जरूर होने चाहिए, मुश्किल वक्त में बनेंगे लाइफसेवर; देखें क्या हैं खास फीचर्स

DGCA ने किया बड़ा फैसला, क्रू की छुट्टी को अब वीकली रेस्ट माना जाएगा

DGCA withdraws instructions to all operators regarding Weekly Rest for crew members. "...In view of the ongoing operational disruptions and representations received from various airlines regarding the need to ensure continuity and stability of operations...the instruction… pic.twitter.com/uJXxs6Sxqy — ANI (@ANI) December 5, 2025

