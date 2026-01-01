Ladki Bahin Yojana: लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी, E-KYC पूरी कर चुकी महिलाओं की 17वीं किस्त के पैसे आने शुरू, ऐसे करें बैलेंस चेक

Ladki Bahin Yojana: नए साल की पहली तारीख महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाओं के लिए दोहरी खबर लेकर आई है, एक तरफ जहाँ 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना' की 17वीं किस्त के पैसे पात्र महिलाओं के खातों में पहुंचने शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ई-केवाईसी (e-KYC) की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब उन महिलाओं की चिंता बढ़ गई है जो किसी कारणवश यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई थीं, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, जिन महिलाओं ने 31 दिसंबर 2025 तक अपना बैंक सत्यापन और केवाईसी सफल कर लिया था, उन्हें नवंबर महीने के लंबित ₹1,500 की राशि मिलनी शुरू हो गई है.
E-KYC पूरी करने वाली महिलाओं को लाभ
योजना के नियमों के तहत, ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया था ताकि केवल पात्र लाभार्थियों तक ही सहायता राशि पहुँच सके, महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं के खाते आधार से लिंक हैं और जिनकी केवाईसी प्रक्रिया सफल रही है, उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं, कई जिलों में महिलाओं ने अपने खाते में ₹1,500 जमा होने की पुष्टि की है, जो उनकी नवंबर महीने की रुकी हुई 17वीं किस्त है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: लाड़की बहन योजना की E-KYC डेडलाइन खत्म, क्या महाराष्ट्र सरकार पेंडिंग लाभार्थी महिलाओं को देगी एक और मौका? जानें ताजा अपडेट
पेंडिंग 18वीं किस्त का इंतजार
लाभार्थी महिलाएं अब दिसंबर महीने की 18वीं किस्त का भी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, चर्चा है कि सरकार दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर कुल ₹3,000 की राशि एक साथ जारी कर सकती है, हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, सरकार की प्राथमिकता फिलहाल उन महिलाओं को भुगतान करना है जिनकी किस्त तकनीकी कारणों या ई-केवाईसी न होने की वजह से रुकी हुई थी.
पेमेंट स्टेटस चेक करने का सही तरीका
अगर आप भी अपनी 17वीं किस्त का स्टेटस जानना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
-
ऑफिशियल पोर्टल: सबसे पहले ladakibahin.maharashtra.gov.in पर लॉग-इन करें
-
एप्लीकेशन स्टेटस: 'आवेदक लॉगिन' टैब पर जाएं और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें,
-
बेनिफिशियरी लिस्ट: वहां आपको अपनी अब तक की सभी किस्तों और उनके भुगतान की स्थिति (Success/Pending) दिखाई देगी,
-
बैंक चेक: अपने बैंक जाकर या मोबाइल बैंकिंग के जरिए मिनी स्टेटमेंट चेक करें कि वहां 'MMLBY' या 'DBT' के नाम से कोई राशि जमा हुई है या नहीं
केवाईसी चूकने वाली महिलाओं का क्या होगा?
31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि कुछ महिलाएं अभी भी ई-केवाईसी नहीं करा पाई हैं, ये महिलाएं अब इस उम्मीद में हैं कि सरकार उन्हें एक और मौका देगी, वर्तमान में सरकार का रुख सख्त है और संकेत दिए गए हैं कि बिना केवाईसी वाले खातों को योजना की सूची से अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है, हालांकि, चुनाव और अन्य सामाजिक कारकों को देखते हुए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार पोर्टल को सुधार (Correction) के लिए कुछ और दिनों के लिए खोल सकती है.