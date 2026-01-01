Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में जहरीली हवा और कोहरे के साथ 2026 की शुरुआत, AQI बेहद खराब श्रेणी में, एयर इंडिया ने उड़ानों में देरी की जारी की चेतावनी

दिल्ली प्रदूषण (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: दुनिया भर के लोगों ने नए साल 2026 का दिल खोलकर स्वागत कर लिया है और आज नए साल का पहला दिन है. बात करें भारत की तो यहां कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया, जबकि कई जगहों पर बर्फबारी और हल्की बारिश के बीच नए साल ने दस्तक दी है. वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में साल 2026 का आगाज प्रदूषण की मोटी चादर और हाड़ कंपाने वाली ठंड के साथ हुआ है. गुरुवार, 1 जनवरी की सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बेहद खराब' (Very Poor) श्रेणी में दर्ज किया गया. घने कोहरे और प्रदूषण के कारण दृश्यता (visibility) काफी कम रही, जिससे सड़क और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है. मौसम विभाग (IMD) ने आज हल्की बारिश की संभावना भी जताई है, जो ठंड को और बढ़ा सकती है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, 1st January 2026: उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, दिल्ली-NCR में हल्की बारिश की संभावना, जानें आज के मौसम का हाल

वायु गुणवत्ता: 'बेहद खराब' श्रेणी में प्रदूषण

गुरुवार सुबह दिल्ली का समग्र AQI 382 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है. दिल्ली के कई इलाकों जैसे आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 400 के पार 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में भी देखा गया. विशेषज्ञों के अनुसार, कम तापमान और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषक कण जमीन के करीब जमा हो गए हैं, जिससे हवा जहरीली बनी हुई है.

उड़ानों पर कोहरे का असर: एयर इंडिया की एडवाइजरी

घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में विमान सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. एयर इंडिया (Air India) ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को संभावित देरी या उड़ानों के रद्द होने के प्रति आगाह किया है. एयरलाइन ने यात्रियों को सुझाव दिया है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति (Flight Status) जरूर जांच लें. 2025 के अंतिम दिन भी दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 150 उड़ानें प्रभावित हुई थीं, और यह स्थिति आज भी बनी रहने की उम्मीद है.

2019 के बाद का सबसे ठंडा दिन

दिसंबर का आखिरी दिन (31 दिसंबर 2025) दिल्ली के लिए 2019 के बाद का सबसे ठंडा दिन रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री नीचे गिरकर 14.2 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया. मौसम विभाग का कहना है कि आज भी दिन के तापमान में कोई खास सुधार होने की उम्मीद नहीं है, जिससे लोगों को 'कोल्ड डे' (Cold Day) स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. यह भी पढ़ें: Mumbai Rains: मुंबई में नए साल पर बारिश, मौसम के अचानक करवट लेने से बढ़ी ठंड!

आज का मौसम पूर्वानुमान (1 जनवरी 2026)

दिल्ली-NCR: आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है.

आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. पहाड़ी इलाके (शिमला): हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी.

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी. अन्य महानगर: मुंबई में हल्की धुंध के साथ मौसम साफ रहेगा. वहीं, चेन्नई और बेंगलुरु में छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है.

सावधानी की सलाह: प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी वाले लोगों को बाहर निकलने से बचने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है.