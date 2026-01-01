Weather Forecast Today, 1st January 2026: उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, दिल्ली-NCR में हल्की बारिश की संभावना, जानें आज के मौसम का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

नई दिल्ली: साल 2026 (New Year 2026) की शुरुआत देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग मिजाज के साथ हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण उत्तर भारत (North India) के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी (Snowfall) और दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) सहित मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. राजधानी दिल्ली में सुबह की शुरुआत घने कोहरे (Dense Fog) और ठंडी हवाओं (Cold Winds) के साथ हुई है, जिससे नए साल के जश्न के बीच ठंड का असर बढ़ गया है. यह भी पढ़ें: Mumbai Rains: मुंबई में नए साल पर मौसम ने ली करवट, बारिश से ठंड बढ़ी!

दिल्ली-NCR: कोहरा और हल्की बारिश

दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 1 जनवरी को दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. सुबह के समय दृश्यता (Visibility) कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. तापमान में गिरावट के साथ यहां कड़ाके की ठंड का अहसास जारी रहेगा.

मुंबई और महाराष्ट्र: धुंध भरी सुबह

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नए साल का स्वागत धुंध (Haze) और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हुआ है. हालांकि, मौसम विभाग ने मुंबई के लिए किसी बड़ी चेतावनी या बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन हवा की धीमी गति के कारण सुबह के समय धुंध छाई रह सकती है. कोंकण क्षेत्र में मौसम फिलहाल स्थिर बना हुआ है.

उत्तर भारत के पहाड़: बर्फबारी का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है. शिमला, मनाली और कुल्लू में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. पर्यटकों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने फिसलन और ठंड को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है. यह भी पढ़ें: Shimla Weather Forecast for December 31: शिमला में 31 दिसंबर को कुछ ऐसा रहेगा मौसम, नए साल की पूर्व संध्या पर बारिश और बर्फबारी की संभावना, यहां जानें वेदर फोरकास्ट

दक्षिण और पूर्वी भारत का हाल

चेन्नई और बेंगलुरु: प्रायद्वीपीय भारत में नमी के प्रभाव के कारण चेन्नई और बेंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना है.

यहाँ मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है. कोलकाता और पश्चिम बंगाल: कोलकाता में सुबह मध्यम कोहरा रहने की उम्मीद है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम शुष्क और साफ हो जाएगा.

'कोल्ड वेव' की चेतावनी

IMD के अनुसार, आने वाले 3-4 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप बढ़ सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे जनवरी के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ेगी.