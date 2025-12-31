Shimla Weather Forecast for December 31: शिमला में 31 दिसंबर को कुछ ऐसा रहेगा मौसम, नए साल की पूर्व संध्या पर बारिश और बर्फबारी की संभावना, यहां जानें वेदर फोरकास्ट

Shimla, December 31: शिमला में 31 दिसंबर को मौसम में तेज बदलाव नजर आ रहा है, जिससे पूरे पहाड़ी शहर में बारिश या बर्फबारी की संभावना है. शिमला में फिलहाल ठंड की लहर चल रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, नए साल की पूर्व संध्या पर शिमला के मौसम में लगातार बादल छाए रहने और उच्च नमी के स्तर के कारण "कोल्ड डे" की स्थिति रहेगी. यह भी पढ़ें: Manali Weather Forecast: क्या 31 दिसंबर को मनाली में होगी बर्फबारी? नए साल पर तूफान के लिए तैयार हो गया है हिल स्टेशन शीतकालीन

31 दिसंबर के लिए शिमला के मौसम का हाल

मिली जानकरी के मुताबिक, शिमला में 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दिन में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है, आईएमडी ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, हालांकि बारिश के लिए कोई औपचारिक चेतावनी नहीं दी गई है.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव

शिमला के मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करने वाले एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है. जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, कुफरी और नारकंडा जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की बेहतर संभावना है, जिससे संभावित रूप से देर शाम तक स्थानीय स्तर पर बर्फबारी हो सकती है.

पर्यटन और यात्रा पर पद सकता हैं असर

नए साल की पूर्वसंध्या के जश्न के साथ, शिमला के बदलते मौसम पूर्वानुमान ने मॉल रोड और रिज के आसपास पर्यटक गतिविधि बढ़ा दी है. अधिकारियों ने ऊपरी हिमाचल की ओर जाने वाले मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फबारी तेज होने पर सड़कों पर फिसलन की स्थिति संभव है.

इस सप्ताह कुछ ऐसा रहेगा शिमला का मौसम

आईएमडी के मुताबिक, 31 दिसंबर के बाद शिमला का अस्थिर मौसम जनवरी की शुरुआत में भी जारी रहेगा:

1 जनवरी: शिमला में न्यूनतम 4.0°C, अधिकतम 14.0°C, बारिश या बर्फबारी की संभावना. दिन में शीत लहर और शीत दिवस की स्थिति के साथ-साथ बिजली चमकने के साथ आंधी भी देखने को मिल सकती है.

2 जनवरी: तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस (न्यूनतम) और 14.0 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) तक गिर सकता है, बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान है लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

3-5 जनवरी: धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है, 3 जनवरी को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और 5 जनवरी तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस और 4.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

शोघी-आनंदपुर-मेहली बाईपास पर भूस्खलन होने की वजह वजह से रास्ते फिलहाल बंद है, जिससे सभी यातायात को मुख्य कालका-शिमला मार्ग से डायवर्ट करना पड़ रहा है.

धल्ली और कुफरी के बीच परिणामी भीड़ को प्रबंधित करने के लिए अधिकारियों ने सलाह दी है कि कुफरी या नारकंडा की ओर जाने वाले पर्यटक वैकल्पिक मार्ग के रूप में धल्ली-मशोबरा-भालकू रोड-भेखलाटी लिंक रोड का उपयोग कर सकते हैं.

फिलहाल, फोकस 31 दिसंबर पर बना हुआ है, क्योंकि शिमला के मौसम का पूर्वानुमान नए साल की पूर्वसंध्या को ठंडा, संभवतः बर्फीली होने की उम्मीद जगाता है, जबकि निवासियों और आगंतुकों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह करता है.