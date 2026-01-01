Mumbai Rains: मुंबई में नए साल पर बारिश, मौसम के अचानक करवट लेने से बढ़ी ठंड!

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Rains: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नए साल पर मौसम ने अचानक करवट ले ली है. शहर के कई इलाकों में गुरुवार सुबह बेमौसम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना तो हो गया है. लेकिन ठंड बढ़ गई है. मुंबई में बेमौसम बारिश की वजह से ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई. फिलहाल पूरे मुंबई में रूक-रूक कर बारिश जारी है.

मौसम विभाग ने क्या कहा

मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर से नमी बढ़ने और पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है. हालांकि, अगले कुछ घंटों में मौसम साफ होने की संभावना है. नई साल की रात को मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन हल्की फुहारें कहीं-कहीं जारी रह सकती हैं.

यहां देखें मुंबई में बारिश का वीडियो

#WATCH | Light showers of rain bring down pollution levels in Mumbai. Visuals from Lower Parel. pic.twitter.com/RWIeJzFYev — ANI (@ANI) January 1, 2026

बारिश से मुंबई में ठंड बढ़ी

शहरवासियों ने भी इस अचानक बारिश का आनंद लिया. Marine Drive, Juhu और Bandra जैसे इलाकों में लोगों ने ठंडी हवाओं और फुहारों के साथ सुबह का आनंद उठाया. यातायात पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन फिसलन से सावधान रहने की सलाह दी गई है.

मुंबई में बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं था

फिलहाल मुंबई में बारिश को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था. हाँ, सर्द मौसम के कारण IMD ने मुंबई में ठंड बढ़ने और हल्के कोहरे की आशंका ज़ाहिर की थी. हालांकि, मुंबई से बाहर पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी.