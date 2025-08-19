मुंबई में रातभर की मूसलधार बारिश का खा जारी है. मुंबई मैं तेज ठंड हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है. 19 अगस्त की सुबह एक बार फिर बारिश के शोर के साथ मुंबईवासियों की नींद खुली. ऑनलाइन सामने आए वीडियो में गांधी मार्केट, अंधेरी सबवे समेत शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया है, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है चेतावनी के अनुसार, शहर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मुंबई महानगर पालिका ने आज सारे स्कूल और कोलेजेस में छुट्टी डिक्लेयर कर दी है. बारिश के मद्देनज़र एयरलाइंस इंडिगो ने एक यात्रा सलाह (ट्रैवल एडवाइजरी) जारी की है. कंपनी ने हवाई यात्रियों से समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने और अपनी उड़ान की जानकारी के लिए इंडिगो ऐप या वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की अपील की है. यह भी पढ़ें: Mumbai Rains: मुंबई में बारिश बनी आफत, फ्लाइट ऑपरेशन्स बाधित, कई उड़ानें सूरत डायवर्ट

गांधी मार्केट में जलभराव

#WATCH | Maharashtra: Waterlogging is seen as heavy rain lashes Mumbai. Visuals from Gandhi Market area. pic.twitter.com/fjP52Cs1Lu — ANI (@ANI) August 19, 2025

भारी बारिश के कारण अंधेरी सबवे में भरा पानी

#WATCH | Maharashtra: Waterlogging seen as heavy rain lashes Mumbai. Visuals from Andheri Subway. pic.twitter.com/UCS5khQm2Y — ANI (@ANI) August 19, 2025

इंडिगो ने जारी की अडवाईजरी

Travel Advisory ⛈️ With Mumbai drenched in heavy showers, several routes to the airport are witnessing waterlogging and sluggish traffic. This has, in turn, led to operational challenges, with delays in both departures and arrivals and we truly regret the inconvenience this may… — IndiGo (@IndiGo6E) August 19, 2025

