Mumbai Rains: मुंबई में बारिश बनी आफत, फ्लाइट ऑपरेशन्स बाधित, कई उड़ानें सूरत डायवर्ट

Mumbai Rains | PTI

Mumbai Rains: मुंबई में मानसून ने एक बार फिर शहर की रफ्तार रोक दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने बताया कि सोमवार को सिर्फ 6 से 8 घंटे में 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके चलते शहर के 14 स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है. लगातार हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर 9 उड़ानों के संचालन में बाधा आई और उन्हें सूरत की ओर डायवर्ट करना पड़ा. कई अन्य उड़ानों में भी देरी दर्ज की गई. स्पाइसजेट ने यात्रियों को चेतावनी दी कि खराब मौसम की वजह से आगमन और प्रस्थान वाली सभी उड़ानों पर असर हो सकता है.

इंडिगो ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि एयरपोर्ट जाते समय ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखकर पहले से योजना बनाएं. आकासा एयर ने भी यात्रियों से अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की.

मुंबई में रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और आसपास के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि समुद्र में 3 से 3.4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं. ऐसे में समुद्री गतिविधियों और बीच पर घूमने से बचने की सलाह दी गई है.

हादसे और नुकसान की खबरें

बारिश की मार से शहर में 6 जगह शॉर्ट सर्किट, 19 पेड़ गिरने और 2 दीवार ढहने की घटनाएं सामने आई हैं. सौभाग्य से इन घटनाओं में कोई बड़ी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

रेलवे और यातायात पर असर

भारी बारिश के कारण कई जगह लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है. वहीं सड़कों पर जगह-जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. एयरलाइंस और रेलवे दोनों ने ही यात्रियों से लगातार फ्लाइट और ट्रेन स्टेटस चेक करने की अपील की है.

नागरिकों से अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले घंटों में बारिश और तेज हो सकती है, ऐसे में सभी को सावधानी बरतने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की जरूरत है. पुलिस और बीएमसी की टीमें अलर्ट पर हैं और लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं.