इंडिगो के यात्रियों (IndiGo Passengers) को एयरलाइन की मुश्किल के छठे दिन भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान 1,800 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिनमें रविवार को हुई कई फ़्लाइट्स भी शामिल हैं. इसकी मुख्य वजह हाल ही में लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (Flight Duty Time Limitation) (FDTL) नियमों की वजह से पायलटों की कमी है. हालांकि DGCA ने अब इन नियमों में ढील दे दी है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी मुश्किल में हैं. इस अफरा-तफरी के बीच, जसपाल भट्टी (Jaspal Bhatti) के कॉमेडी शो फुल टेंशन (Full Tension) का 1995 का एक क्लिप वायरल हो गया है. वीडियो में, भट्टी मजाकिया अंदाज में SOS एयरलाइंस के एक ऐसे कर्मचारी का रोल निभा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा काम के बोझ तले कई रोल निभा रहा है, कई दर्शक इसकी तुलना इंडिगो की मौजूदा हालत से कर रहे हैं.

इंडिगो संकट के बीच जसपाल भट्टी का ‘एसओएस एयरलाइन’ स्केच वायरल हुआ

