Mumbai Weather Update: मुंबई में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ, प्रदूषण से मिली राहत; शहर के AQI में भी काफी सुधार

मुंबई में बारिश के साथ नए साल की शुरुआत (Photo Credits: ANI)

Mumbai Weather Update: देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोहरे की घनी चादर के बीच लोगों ने नए साल (New Year) का स्वागत किया, लेकिन मायानगरी मुंबई (Mumbai) ने नए साल 2026 का स्वागत एक अप्रत्याशित बदलाव के साथ किया है. गुरुवार, 1 जनवरी की सुबह तड़के दक्षिण मुंबई (SoBo) के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जबकि उपनगरों में हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की गईं. सुबह होने के साथ ही बारिश थम गई और आसमान साफ होने लगा, जिससे शहर के तापमान में गिरावट आई और उमस से राहत मिली. इस अचानक हुई बारिश ने शहर की खराब होती हवा को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आइए जानते हैं शहर के विभिन्न हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई (AQI) का क्या हाल है?

बारिश से सुधरी हवा की गुणवत्ता

पिछले कुछ दिनों से मुंबई की वायु गुणवत्ता (AQI) 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गई थी. हालांकि, गुरुवार सुबह हुई बारिश के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार देखा गया और यह 115 दर्ज किया गया. यद्यपि इसे अभी भी 'खराब' (Poor) श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन यह पिछले दिनों के 'खतरनाक' स्तर के मुकाबले बड़ी राहत है.

वायु गुणवत्ता में सुधार का श्रेय बारिश को दिया जा रहा है, जिसने हवा में मौजूद धूल के कणों और प्रदूषकों को जमीन पर बैठा दिया है.

मुंबई में बारिश के साथ नए साल की शुरुआत

#WATCH | Light showers of rain bring down pollution levels in Mumbai. Visuals from Lower Parel. pic.twitter.com/RWIeJzFYev — ANI (@ANI) January 1, 2026

इलाकों के अनुसार AQI का हाल

बारिश के बावजूद शहर के कुछ हिस्सों में प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक बना हुआ है. 'AQI.in' के आंकड़ों के अनुसार:

चेंबूर: यहां AQI 293 दर्ज किया गया, जो 'अस्वास्थ्यकर' श्रेणी में आता है.

यहां AQI 293 दर्ज किया गया, जो 'अस्वास्थ्यकर' श्रेणी में आता है. देवनार और वर्ली: यहां क्रमशः 157 और 153 AQI रिकॉर्ड किया गया.

यहां क्रमशः 157 और 153 AQI रिकॉर्ड किया गया. कोलाबा और मलाड: कोलाबा में 143 और मालाड में 140 AQI रहा.

इसके विपरीत, उपनगरों में स्थिति काफी बेहतर रही. बोरीवली वेस्ट (65), चारकोप (72), कांदिवली ईस्ट (75) और सांताक्रूज (77) में वायु गुणवत्ता 'मध्यम' (Moderate) श्रेणी में दर्ज की गई.

शहर के वायु गुणवत्ता में आया सुधार

#WATCH | Light showers of rain bring down pollution levels in Mumbai. Visuals from Walkeshwar. pic.twitter.com/H9RK3TuwtV — ANI (@ANI) January 1, 2026

तापमान और आगामी पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि आज दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की धुंध बनी रह सकती है.

अधिकतम तापमान: 29°C

29°C न्यूनतम तापमान: 16°C

हवा की दिशा और गति में बदलाव के कारण मुंबईकरों को आने वाले एक-दो दिनों तक ठंडक भरी सुबह और सुखद मौसम का अनुभव होता रहेगा.

प्रदूषण के पीछे के कारण

मुंबई में बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण शहर में चल रहे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा (Infrastructure) प्रोजेक्ट्स हैं. मेट्रो रेल कॉरिडोर, कोस्टल रोड विस्तार और फ्लाईओवर्स के निर्माण के कारण उड़ने वाली धूल हवा को जहरीला बना रही है. इसके अलावा, निजी रियल एस्टेट निर्माण और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु गुणवत्ता बिगड़ने के प्रमुख कारण हैं.

गौरतलब है कि AQI के मानकों के अनुसार, 0-50 को 'अच्छा', 51-100 को 'मध्यम', 101-200 को 'खराब', 201-300 को 'अस्वास्थ्यकर' और 300 से ऊपर को 'गंभीर' माना जाता है.