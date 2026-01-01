Mumbai Shocking News: मुंबई के मलाड में Hotel Room के अंदर 'हिडन कैमरा', मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने दर्ज की FIR; निजता की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

(Photo credits File)

Mumbai Shocking News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड इलाके से निजता के उल्लंघन का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक होटल के कमरे में ठहरे कपल ने दीवार के कोने में छिपा हुआ एक 'स्पाई कैमरा' बरामद किया है, इस घटना के बाद पर्यटकों और होटल में ठहरने वाले मेहमानों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, कपल की शिकायत पर मलाड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल प्रबंधन और अज्ञात स्टाफ के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है और संबंधित कमरे को जांच के लिए सील कर दिया गया है.

कमरे के गुप्त कोने में छिपा था हाई-डेफिनिशन कैमरा

यह घटना उस वक्त उजागर हुई जब कमरे में रुके कपल को एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, बारीकी से जांच करने पर पता चला कि वह एक छोटा और हाई-डेफिनिशन कैमरा था. जिसे बेहद पेशेवर तरीके से कमरे के निजी क्षेत्र की निगरानी के लिए लगाया गया था, पुलिस के मुताबिक कैमरा इस तरह छिपाया गया था कि किसी आम आदमी के लिए इसे सामान्य तौर पर पहचान पाना लगभग नामुमकिन था, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर डिवाइस को जब्त कर लिया है और अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह कैमरा कब से सक्रिय था.

पुलिस जांच में जुटी

मलाड पुलिस ने इस मामले में 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) और 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' (IT Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जांच अधिकारी होटल के गेस्ट लॉग और ड्यूटी रोस्टर को खंगाल रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि कपल के चेक-इन करने से पहले कमरे में किन-किन कर्मचारियों की आवाजाही थी.

मामले में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डिवाइस के डिजिटल फुटप्रिंट्स और स्टोरेज की फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि यह पता चले कि कोई डेटा कहीं और ट्रांसमिट तो नहीं किया गया था.

होटल प्रबंधन को पूछताछ के लिए नोटिस

फिलहाल पुलिस होटल के कई कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें किसी अंदरूनी स्टाफ या पूर्व कर्मचारी का हाथ हो सकता है, हालांकि होटल प्रबंधन ने पुलिस को पूर्ण सहयोग देने का दावा किया है, लेकिन गुरुवार सुबह तक इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस अब होटल के अन्य कमरों की भी सघन तलाशी ले रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और भी ऐसे उपकरण तो नहीं लगे हैं.

होटल में ठहरने वालों के लिए सुरक्षा सलाह

भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्पाई कैमरा मिलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा विशेषज्ञों ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी होटल रूम या रेंटल प्रॉपर्टी में चेक-इन करते समय धुआं डिटेक्टर (Smoke Detectors), अलार्म घड़ी, और बिजली के सॉकेट्स जैसे स्थानों की जांच जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये हिडन कैमरा छिपाने के सबसे सामान्य स्थान माने जाते हैं, यात्रियों को किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए.