AR Rahman के 'सांप्रदायिक' बयान पर बॉलीवुड में घमासान: कंगना रनौत ने साधा निशाना, जावेद अख्तर और शोभा डे ने जताई असहमति

एआर रहमान (Photo Credit: X)

ऑस्कर विजेता कंपोजर ए.आर. रहमान (Oscar-winning composer A.R. Rahman) ने यह सुझाव देकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम में आई कमी के पीछे 'पावर शिफ्ट' (Power Shift) और 'सांप्रदायिक' (Communal) कारण हो सकते हैं. BBC एशियन नेटवर्क (BBC Asian Network) को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में की गई इन टिप्पणियों पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं. रहमान ने बताया कि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में उनका काम कैसे धीमा हो गया है और उन्होंने इंडस्ट्री की बदलती गतिशीलता पर भी बात की. यह भी पढ़ें: AR Rahman के 'सांप्रदायिक' वाले बयान पर मचा बवाल: BJP ने आरोपों को नकारा, विपक्ष ने जताई चिंता; जानें क्या है पूरा विवाद

बीबीसी एशियन नेटवर्क ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया - देखें

View this post on Instagram A post shared by BBC Asian Network (@bbcasiannetwork)

इंटरव्यू में एआर रहमान ने क्या कहा?

इंटरव्यू के दौरान, रहमान से पूछा गया कि क्या उन्होंने 1990 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव का अनुभव किया था, जिसमें तमिल समुदाय के खिलाफ़ पक्षपात भी शामिल था. उन्होंने जवाब दिया, 'हो सकता है कि मुझे इसके बारे में कभी पता ही न चला हो, हो सकता है कि भगवान ने इसे छिपा लिया हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ.' उन्होंने आगे कहा, 'पिछले आठ सालों में, शायद, क्योंकि पावर शिफ्ट हुआ है और जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, उनके पास अब पावर है। यह कोई सांप्रदायिक बात भी हो सकती है... लेकिन यह मेरे सामने नहीं है. यह मेरे पास कानाफूसी के रूप में आता है कि उन्होंने आपको बुक किया था लेकिन म्यूजिक कंपनी ने आगे बढ़कर अपने पांच कंपोजर्स को हायर कर लिया. मैं कहता हूं अच्छा है, मुझे अपने परिवार के साथ चिल करने के लिए और समय मिलेगा. मैं काम की तलाश में नहीं हूं. मैं काम की तलाश में नहीं जाना चाहता. मैं चाहता हूं कि काम मेरे पास आए; मेरी ईमानदारी से काम मिले। मैं जो भी डिजर्व करता हूं, मुझे मिलता है.'

जावेद अख्तर इस धारणा से असहमत हैं

गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में रहमान के विचार से असहमति जताई. अख्तर ने कहा, 'मैं इससे सहमत नहीं हूं, और मुझे इस बात पर भी शक है कि वह कभी ऐसा कुछ कहेंगे. रहमान एक महान संगीतकार हैं, और बहुत से लोग उनका सम्मान करते हैं. लेकिन वे उनसे संपर्क करने से डरते हैं क्योंकि वह बहुत बड़े हैं. वे उनसे बात करने और उन्हें संभालने से डरते हैं. हालांकि, यह एक गलत धारणा है। यह उनके प्रति सम्मान और डर के कारण है कि लोग दूर रहते हैं… कि यह हमारे बस की बात नहीं है, यह तो बहुत बड़ा आदमी है.'

कंगना रनौत ने अपना अनुभव बताया

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने भी रहमान के कमेंट्स पर रिएक्ट किया और सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने दावा किया कि जब वह अपने डायरेक्शन प्रोजेक्ट इमरजेंसी की कहानी सुनाना चाहती थीं, तो रहमान ने उनसे मिलने से मना कर दिया था. उन्होंने लिखा, 'मैं आपको अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी की कहानी सुनाना चाहती थी. कहानी सुनाना तो दूर, आपने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया. मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते. मजे की बात है कि इमरजेंसी को सभी क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कहा. यहां तक ​​कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी मुझे फिल्म की तारीफ करते हुए फैन लेटर भेजे, जिसमें फिल्म के बैलेंस्ड और दयालु अप्रोच की तारीफ की गई थी, लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो गए हैं. मुझे आपके लिए दुख होता है #इमरजेंसी.'

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया - पोस्ट देखें

(Photo Credit: Instagram / @kanganaranaut)

शान का कहना है कि संगीत का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है

सिंगर शान ने IANS से ​​बात करते हुए एक अलग नजरिया पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि काम की कमी एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना कई कलाकार करते हैं और इसे सांप्रदायिक कारणों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. 'जब काम न मिलने की बात आती है, तो मैं आपके सामने ही खड़ा हूं. मैंने इतने सालों में बहुत गाया है, फिर भी मुझे भी कभी-कभी काम नहीं मिलता. लेकिन मैं इसे पर्सनली नहीं लेता, क्योंकि यह एक पर्सनल मामला है; सबकी अपनी सोच और अपनी पसंद होती है.उन्होंने आगे कहा, 'अगर ऐसी कोई बात होती, तो मुझे नहीं लगता कि संगीत में कोई सांप्रदायिक या अल्पसंख्यक एंगल है. संगीत इस तरह से काम नहीं करता. अगर ऐसा होता, तो पिछले 30 सालों के हमारे तीन सुपरस्टार, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वे भी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, वे भी आगे नहीं बढ़ पाते. ऐसा नहीं है. अच्छा काम करो, अच्छा संगीत बनाओ, और इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो.'

IANS ने X पर पोस्ट शेयर किया - पोस्ट देखें

Mumbai, Maharashtra: On singer A. R. Rahman’s statement, Bollywood singer Shaan says, "When it comes to not getting work, I am standing right here in front of you. I have sung so much over the years, yet even I don’t get work at times. But I don’t take it personally, because it… pic.twitter.com/rR6xyjnUHo — IANS (@ians_india) January 17, 2026

शोभा डे ने इस कमेंट को 'बहुत खतरनाक' बताया

लेखिका और कॉलमनिस्ट शोभा डे ने बॉलीवुड का बचाव किया और चर्चा में धर्म को लाने की जरूरत पर सवाल उठाया. ANI के हवाले से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में बोलते हुए उन्होंने कहा, 'यह बहुत खतरनाक कमेंट है. मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा; आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मैं 50 सालों से बॉलीवुड को देख रही हूं. और अगर मैंने कोई ऐसी जगह देखी है जो किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव से मुक्त है, तो वह बॉलीवुड है. अगर आप में टैलेंट है, तो आपको मौका मिलेगा. अगर आप में टैलेंट नहीं है, तो धर्म का कोई सवाल ही नहीं उठता कि वे आपको मौका नहीं दे रहे हैं. तो, वह जो कह रहे हैं, वह इतने सफल आदमी हैं, इतने समझदार आदमी हैं. उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हो सकता है उनके अपने कारण हों, आपको उनसे पूछना होगा.'

हरिहरन ने एआर रहमान विवाद को 'ग्रे एरिया' बताया

NDTV के अनुसार, सिंगर हरिहरन ने इस मुद्दे को 'ग्रे एरिया' बताया. उन्होंने कहा, 'यह एक ग्रे एरिया है,' और आगे कहा, 'मेरी सच में इच्छा है कि ज्यादा क्रिएटिव लोग हों, या कम से कम ऐसे लोग जो सच में म्यूजिक को समझते हों, वे ये फैसले लें.' उन्होंने कमर्शियल बातों के बजाय क्रिएटिविटी को प्राथमिकता देने के महत्व पर भी ज़ोर दिया. 'आपको पहले क्रिएटिविटी के बारे में सोचना होगा और पैसे के बारे में बाद में. अगर आप कला की बात आने पर सिर्फ़ पैसे के बारे में सोचते हैं, तो कौन जानता है कि भविष्य कैसा होगा.'

म्यूजिक इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट पर लेस्ली लुईस

कंपोजर और सिंगर लेस्ली लुईस ने इंडस्ट्री के बदलते माहौल के विचार का समर्थन किया। NDTV के हवाले से उन्होंने कहा, 'म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही बदलाव आया है.' 'अब सिर्फ़ पुराने खिलाड़ी नहीं हैं. नए विचारों वाले नए लोग आए हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पैरामीटर पूरी तरह से बदल दिए हैं,' लुईस ने आगे कहा. उन्होंने आगे समझाया, 'पहले, जो लोग हमें जज करते थे, उनके पास अनुभव और क्रिएटिव सोच होती थी. आज, यह बहुत कॉर्पोरेट है. फैसला लेने वाला व्यक्ति अक्सर यह पक्का करता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित रहे. उन्हें म्यूज़िक पसंद हो सकता है, लेकिन उनके पास हमेशा यह तय करने का अनुभव नहीं होता कि सही कलाकार कौन है.'

अनूप जलोटा ने एआर रहमान के सांप्रदायिक दावे का खंडन किया

सिंगर अनूप जलोटा ने म्यूजिक मेस्ट्रो ए.आर. रहमान के हालिया बयानों का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक कारणों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका काम धीमा हो गया है. रहमान की क्रिएटिव यात्रा के बारे में बात करते हुए, जलोटा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 5 साल में 25 साल का काम किया है. IANS के साथ एक खास बातचीत में, जलोटा से रहमान के इस दावे पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया कि सांप्रदायिक कारणों से उन्हें बॉलीवुड में कम काम मिल रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जलोटा ने कहा, 'यह बिल्कुल सच नहीं है. उन्होंने सिर्फ़ पांच साल में 25 साल का काम किया है और क्या कहा जा सकता है? उन्होंने बहुत काम किया है और कई बेहतरीन प्रोजेक्ट दिए हैं.'

एआर रहमान ने अभी तक जवाब नहीं दिया

एआर रहमान ने अभी तक इंडस्ट्री के साथियों की प्रतिक्रियाओं पर कोई जवाब नहीं दिया है. 59 वर्षीय कंपोजर फिलहाल विजय सेतुपति की आने वाली फिल्म गांधी टॉक्स के साउंडट्रैक पर काम कर रहे हैं.