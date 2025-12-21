Awarapan 2: सेट पर एक्शन सीक्वेंस के दौरान इमरान हाशमी के पेट के टिशू में लगी गंभीर चोट, इलाज के बाद फिर से शूटिंग पर लौटे एक्टर

मुंबई, 20 दिसंबर: एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) गंभीर चोट लगने के बावजूद अपने काम की कमिटमेंट पूरी करने के लिए 'आवारापन 2' (Awarapan 2) के सेट पर लौट आए हैं. सूत्रों के मुताबिक, 'आवारापन 2' के सेट पर एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस (High-Octane Action Sequence) के दौरान एक्टर को पेट के टिशू में गंभीर चोट लगी, जिसके लिए तुरंत मेडिकल हेल्प और सर्जरी की जरूरत पड़ी.

इमरान, जिन्हें तुरंत मेडिकल केयर दी गई थी, उम्मीद से कहीं पहले सेट पर लौट आए. सूत्र ने आगे बताया कि फिलहाल राजस्थान में शूटिंग कर रहे इमरान, कंट्रोल्ड एक्शन मूवमेंट्स और ध्यान से मॉनिटर किए गए शेड्यूल के साथ लोकेशन पर वापस आ गए हैं, ताकि वह अपनी सेहत और काम की ज़िम्मेदारी के बीच बैलेंस बना सकें. यह भी पढ़ें: Emraan Hashmi On-Screen Kissing Videos: बोल्डनेस के मामले में सबसे आगे रहे इमरान हाशमी, इन सुपरहिट गानों में किए थे जबरदस्त ऑन-स्क्रीन किस (Watch Videos)

टीम ने उनकी रिकवरी में मदद करने और साथ ही शूटिंग को आसानी से जारी रखने के लिए शूट प्लान में भी बदलाव किया है. इमरान के बारे में बात करें तो, एक्टर को हाल ही में रिलीज़ हुई अपनी फिल्म 'हक' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं. IANS से ​​बात करते हुए, एक्टर ने पहले बताया था कि उन्हें हमेशा अपने काम के असर के बारे में पता रहता है. उन्होंने कहा कि वह खास दर्शकों के लिए बनी फिल्मों से ब्लॉकबस्टर फिल्मों जितना बिजनेस करने की उम्मीद नहीं करते हैं.

उन्होंने IANS से ​​कहा, “मुझे लगता है कि हर फिल्म की अपनी एक रेंज होती है. जब आपके पास कोई कमर्शियल फिल्म होती है, तो कुछ खास बातें होती हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता है, कुछ बॉक्स होते हैं जिन्हें आपको टिक करना होता है और कहानी जितनी सरल होती है, उतने ही ज्यादा लोगों तक वह पहुंचती है. कुछ जटिल फिल्में होती हैं जैसे 'टाईगर्स' जो मुद्दे पर आधारित थीं; 'शंघाई' भी एक मुद्दे पर आधारित थी। यह हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने का एक हिस्सा है.

उन्होंने आगे कहा तो उनकी रेंज लिमिटेड होती है. आप ‘शंघाई’ से ‘मर्डर’ जैसा बिजनेस करने की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वे दो अलग-अलग फिल्में हैं. ‘मर्डर’ एक ऐसी फिल्म है जो म्यूजिक, एक नाजायज रिश्ते और इन सब चीजों पर आधारित है. इसलिए मुझे इस फिल्म की रेंज पता है, लेकिन एक एक्टर के लिए अलग-अलग तरह की फिल्में करना और उन्हें दर्शकों के सामने पेश करना बहुत जरूरी है ताकि वे उसे वैसे ही देखें जैसी वह है और टैलेंट में वर्सटैलिटी देख सकें.