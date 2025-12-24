क्रिसमस संदेश में जर्मन राष्ट्रपति ने दिया एकजुटता पर जोर

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रांक-वाल्टर श्टाइनमायर ने 24 दिसंबर को अपने क्रिसमस संबोधन में सभी देशवासियों से कठिन समय में मिल-जुलकर साथ काम करने और एक-दूसरे की मदद करने का आह्वान किया.जर्मन टीवी पर दिए अपने विशेष संदेश में जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रांक-वाल्टर श्टाइनमायर ने 'कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन' के महत्व पर प्रकाश डाला. उनके हिसाब से क्रिसमस के केंद्र में जो संदेश है, वह है "अंधेरे में रोशनी की चमक." उन्होंने याद दिलाया कि इसी से हम इंसानों के जीवन में आशा, खुशी, गर्माहट और आशावादिता बनी रहती है.

अंधेरे से राष्ट्रपति का आशय ऐसी कई बड़ी-छोटी चिंताओं की ओर है जो दुनिया में अंधेरा फैला सकती हैं, जैसे बीमारी, अकेलापन, नौकरी जाने का डर, अपनों को खोने का भय, भविष्य को लेकर आशंका, वैश्विक संकट या युद्ध.

इस बारे में उन्होंने कहा कि प्रकाश "समुदाय" में पाया जा सकता है, जैसे परिवार, दोस्त, समूह, क्लब और ऐसा कोई भी अनुभव जो लोगों को स्वागत और स्वीकृति का एहसास कराता है.

श्टाइनमायर: 'हमें समुदाय की आवश्यकता है'

राष्ट्रपति ने जर्मनों को याद दिलाया कि एक ऐसी दुनिया में जो सोशल मीडिया और व्यक्तिवाद से तेजी से प्रभावित हो रही है, "हमें समुदाय की जरूरत है." उन्होंने सबको एक-दूसरे से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया. उनका मानना है कि "अगर हम लक्ष्य और मार्गदर्शन की खोज में दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. बशर्ते कि हम दूसरों को बोलने दें और वे जो कहना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनें, ना कि हम केवल वही बात दोहराते रहें जो हम हमेशा से सही मानते आए हैं."

जर्मन राष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस एक ऐसा समय है जब मुलाकातों या उत्सव की शुभकामनाओं के माध्यम से दोस्ती, साझेदारी और पारिवारिक संबंधों में नई जान फूंकी जाती है. यह याद दिलाने का समय है कि जीवन में आगे बढ़ते समय "विश्वसनीय साथी कितने जरूरी हैं". श्टाइनमायर ने आगे कहा, "हम यह भी जानते हैं कि दूसरों के लिए मौजूद रहना हमारे जीवन को संतुष्टि और अर्थ देता है."

रूसी आक्रमण के चार साल होने पर यूक्रेन के साथ एकजुटता

श्टाइनमायर के संबोधन में एक राजनीतिक स्वर भी था, क्योंकि राष्ट्रपति ने उन यूक्रेनियों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की, जिन्हें रूसी आक्रामकता का कष्ट लगातार चार साल से झेलना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में युद्ध को समाप्त करने के तरीके खोजने के लिए गहन प्रयास किए गए. उन्होंने कहा, "हम में से अधिकांश लोगों ने इन घटनाओं को आशा के साथ, लेकिन संदेह और चिंता के साथ भी देखा होगा."

जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर वाहन से हमला करने की कथित साजिश नाकाम

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यूरोप से आशा है. उन्होंने अपील की कि यूरोपीय लोगों को "एक बार फिर से अपनी ताकत और मूल्यों के प्रति सामूहिक रूप से जागरूक होने और उसी के हिसाब से कार्रवाई करने" की आवश्यकता है. उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि "बीती सदियों में हमने सीखा है कि स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा, एक न्यायसंगत शांति और लोकतांत्रिक आत्म-निर्णय कितने महत्वपूर्ण हैं. हम इसे नहीं छोड़ेंगे, न अपने लिए और न ही अपने दोस्तों और भागीदारों के लिए."

राष्ट्रपति के रूप में श्टाइनमायर का कार्यकाल 2027 में पूरा होना है.