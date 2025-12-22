Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के किचन में है लिफ्ट? दावों की हकीकत आई सामने, वीडियो में देखें क्या है सच

Did Tanya Mittal Really Have a Kitchen Lift?

Bigg Boss 19 तान्या मित्तल (Tanya Mittal) इस सीज़न की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट्स में से एक रहीं. शो के दौरान उन्होंने अपने ग्वालियर स्थित घर को स्वर्ग बताया और अपनी आलीशान लाइफस्टाइल को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए. कभी महंगे सेटअप की बात, तो कभी घर में मौजूद खास तकनीक का ज़िक्र, इन बातों को सुनकर कई दर्शकों को शक भी हुआ. शो के दौरान तान्या मित्तल ने यह दावा किया था कि उनके घर में खाने की प्लेटें ऊपर-नीचे पहुंचाने के लिए एक खास लिफ्ट है. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और लोग इसे बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात मानने लगे. हालांकि अब तान्या ने खुद इस दावे से जुड़ा वीडियो साझा कर सबको हैरान कर दिया है.

इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में तान्या का परिवार उस मेटल डोर को दिखाता है, जिसके पीछे वही किचन लिफ्ट मौजूद है. वीडियो में साफ नजर आता है कि यह लिफ्ट घर के अलग-अलग हिस्सों तक खाना पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है. इसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि तान्या का यह दावा पूरी तरह हवा में नहीं था.

वीडियो में देखें घर की असल झलक

View this post on Instagram A post shared by News Pinch (@thenewspinch)

फैक्ट्री से लेकर ‘बॉस’ टैग तक

सोशल मीडिया और सामने आए अन्य वीडियो में आगे तान्या अपनी फैक्ट्री भी दिखाती हैं, जहां काम करने वाले कर्मचारी उन्हें ‘बॉस’ कहकर संबोधित करते नजर आते हैं. इससे पहले भी तान्या यह कह चुकी थीं कि लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं. इस तरह एक-एक कर उनके कई दावे सच साबित होते दिख रहे हैं.

परिवार को लेकर भावुक हुई थीं तान्या

इससे पहले तान्या मित्तल ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ भावुक पल भी साझा किए थे. उन्होंने बताया था कि शो के दौरान जानबूझकर उन्होंने अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखा, ताकि बिग बॉस से जुड़ा विवाद और ड्रामा उनके अपनों को प्रभावित न करे.

बिग बॉस 19 का सफर और फिनाले

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल चौथे स्थान पर रहीं. इस सीज़न की ट्रॉफी गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने अपने नाम की, जबकि फरहाना भट्ट और और प्रणित मोरे ने भी फिनाले तक का सफर तय किया.