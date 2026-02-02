Paklava: पकलावा क्या है? जिसे खाने के लिए तान्या मित्तल अचानक पहुंचीं अजरबैजान, जानें बाकु-स्टाइल डेजर्ट की खासियत (Watch Video)

तान्या मित्तल (Photo Credit: Instagram / @tanyamittalofficial)

मुंबई: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media) और 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) फेम तान्या मित्तल (Tanya Mittal) एक बार फिर अपने आलीशान जीवन और अनूठे दावों के कारण इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. तान्या ने हाल ही में एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें वह केवल ‘पकलावा’ (Paklava) और काली चाय का लुत्फ उठाने के लिए अचानक अजरबैजान (Azerbaijan) की राजधानी बाकू (Baku) की यात्रा करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में वह अपनी सहयोगी सारिका के साथ रात के 1:00 बजे मुंबई से सुबह 4:30 बजे की फ्लाइट बुक करती दिख रही हैं.

वीडियो में तान्या अपनी टीम से कहती हैं, ‘सारिका, मेरा पाकलाबा खाने का मन कर रहा है. पकलावा अजरबैजान के बाकू (Baku) में मिलता है, चलो बाकू चलते हैं.’ तान्या ने इस यात्रा की जल्दबाजी पर जोर देते हुए कहा कि वे सोएंगे नहीं, बल्कि सीधे एयरपोर्ट पर तैयार होकर फ्लाइट पकड़ेंगे. इससे पहले भी तान्या दुबई जाकर 'बखलावा' खाने के अपने दावों को लेकर ट्रोल और चर्चा का विषय बन चुकी हैं. यह भी पढ़ें: रुबीना दिलैक ने वायरल वीडियो में कहा 'I am Pregnant', क्या दूसरी बार मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस? फैंस के बीच मची खलबली

तान्या मित्तल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया - देखें

क्या है पखलावा? (What is Paklava)

तान्या के वीडियो के बाद कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 'बकलावा' और 'पखलावा' एक ही हैं? विशेषज्ञों के अनुसार, ये दोनों संबंधित हैं लेकिन इनमें क्षेत्रीय और भाषाई अंतर हैं. अजरबैजान में इसे स्थानीय रूप से 'पखलावा' (Pakhlava) कहा जाता है. आर्मेनियाई और कुछ फारसी बोलियों में भी 'B' के स्थान पर 'P' ध्वनि का उपयोग किया जाता है.

बाकु-स्टाइल पखलावा: तुर्की के बकलावा में जहां दर्जनों महीन परतें होती हैं, वहीं अजरबैजान के पखलावा में आमतौर पर आटे की 10 से 12 परतें होती हैं. इसे डायमंड (काजू कतली जैसा) आकार में काटा जाता है और बीच में एक अखरोट या बादाम रखा जाता है.

तैयारी: इसे अक्सर केसर की चाशनी में भिगोया जाता है और काली चाय के साथ परोसा जाता है, जैसा कि तान्या ने अपने वीडियो में उल्लेख किया है.

बकलावा और पखलावा में प्रमुख अंतर

खाना पकाने के विशेषज्ञों के अनुसार, इन दोनों मिठाइयों में तीन मुख्य तकनीकी अंतर होते हैं:

तान्या मित्तल के पिछले चर्चित दावे

यह पहली बार नहीं है जब तान्या ने अपनी आदतों से प्रशंसकों को चौंकाया है. बिग बॉस के घर में भी उन्होंने कई हैरान करने वाले दावे किए थे:

आगरा के ताजमहल के पीछे केवल कॉफी पीने के लिए ग्वालियर से फ्लाइट लेना.

एक कटोरी दाल खाने के लिए 6 घंटे का सफर तय कर दिल्ली आना.

हर दो महीने में विशेष रूप से लंदन से बिस्कुट मंगवाना.

जबकि आलोचक अक्सर उनके इन वीडियो को 'ओवरएक्टिंग' या दिखावा करार देते हैं, तान्या का कहना है कि एक सफल व्यवसायी महिला और इन्फ्लुएंसर के रूप में यह उनकी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा है.