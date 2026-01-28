Jennifer Winget और Karan Wahi की शादी की खबरों पर खुद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी; बताया क्या है वायरल दावों की सच्चाई

जेनिफर विंगेट; करण वाही (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: टीवी जगत की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक, जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) और करण वाही (Karan Wahi) की शादी को लेकर पिछले कुछ दिनों से अटकलें तेज थीं. सोशल मीडिया (Social Media) और कई मीडिया रिपोर्ट्स (Media Reports) में यह दावा किया जा रहा था कि 20 साल पुरानी यह दोस्ती अब शादी के बंधन में बंधने जा रही है. हालांकि, फैंस के उत्साह के बीच अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. करण वाही ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इन्हें केवल अफवाह बताया है. यह भी पढ़ें: 'जाऊंगा कहां?': संन्यास के ऐलान के बाद वायरल हुआ अरिजीत सिंह का पुराना वीडियो; बताया क्यों छोड़ रहे हैं बॉलीवुड (Watch Video)

करण वाही का रिएक्शन: 'फेक न्यूज़'

शादी की खबरों के जंगल में आग की तरह फैलने के बाद, करण वाही ने खुद इन दावों पर चुप्पी तोड़ी है. हाल ही में एक इंटरव्यू और अपनी सोशल मीडिया प्रतिक्रिया में उन्होंने इन खबरों को 'फेक न्यूज' (Fake News) करार दिया. उन्होंने मजाकिया लहजे में उन पोर्टल का शुक्रिया भी अदा किया जो बिना किसी आधार के उनकी शादी की खबरें चला रहे थे.

कैसे शुरू हुई शादी की चर्चा?

अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब कुछ 'इंडस्ट्री सूत्रों' के हवाले से यह खबर आई कि जेनिफर और करण 2026 में शादी करने की योजना बना रहे हैं.

पुरानी बॉन्डिंग: दोनों ने 2007 में हिट शो 'दिल मिल गए' में साथ काम किया था, जहाँ उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया.

दोनों ने 2007 में हिट शो 'दिल मिल गए' में साथ काम किया था, जहाँ उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया. हालिया प्रोजेक्ट: लगभग 14 साल बाद, 2024 में यह जोड़ी कानूनी ड्रामा ' राइसिंघानी वर्सेज राइसिंघानी' में फिर से साथ नजर आई.

लगभग 14 साल बाद, 2024 में यह जोड़ी कानूनी ड्रामा में फिर से साथ नजर आई. पब्लिक अपीयरेंस: शो के दौरान और उसके बाद दोनों की बढ़ती नजदीकियों और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वे दोस्त से ज्यादा कुछ हैं.

निजी जीवन और पिछला इतिहास

अगर ये खबरें सच होतीं, तो यह करण वाही की पहली और जेनिफर विंगेट की दूसरी शादी होती. जेनिफर ने 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन 2014 में उनका तलाक हो गया. तब से जेनिफर अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रही हैं और खुद को एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया है. वहीं, करण वाही भी फिलहाल सिंगल बताए जा रहे हैं. यह भी पढ़ें: Arijit Singh Retirement: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा; जरूर सुनें बहुमुखी गायक के ये 5 पॉपुलर गैर-हिंदी गाने

दोस्ती बरकरार, शादी नहीं

फिलहाल के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि जेनिफर और करण केवल 'बेस्ट फ्रेंड्स' हैं. दोनों ने अक्सर इंटरव्यू में कहा है कि उनके बीच एक बेहद खास रिश्ता और आपसी सम्मान है, लेकिन इसमें शादी जैसा कोई एंगल फिलहाल शामिल नहीं है.