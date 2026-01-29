रुबीना दिलैक ने वायरल वीडियो में कहा 'I am Pregnant', क्या दूसरी बार मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस? फैंस के बीच मची खलबली

रुबीना दिलैक (Photo Credit: Instagram / @rubinadilaik)

मुंबई: टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री और 'बिग बॉस 14' (Big Boss 14) की विजेता रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. बुधवार को रुबीना ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) हैंडल पर एक छोटा सा वीडियो साझा किया, जिसमें वह मुस्कुराते हुए कह रही हैं, ‘आई एम प्रेग्नेंट’ (I am pregnant). इस बयान के सामने आते ही इंटरनेट पर उनके दोबारा मां बनने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है.

रुबीना और उनके पति अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) पहले से ही जुड़वा बेटियों, जीवा और एधा के माता-पिता हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 2023 को हुआ था. यह भी पढ़ें: Jennifer Winget और Karan Wahi की शादी की खबरों पर खुद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी; बताया क्या है वायरल दावों की सच्चाई

प्रेग्नेंसी की खबर या कोई प्रमोशनल स्टंट?

वायरल हो रहे इस वीडियो में रुबीना ने प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई है और वह काफी खुश नजर आ रही हैं. हालांकि, फैंस इस बात को लेकर उलझन में हैं कि क्या यह वास्तव में कोई खुशखबरी है या किसी विज्ञापन (Add) या आगामी प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

गौरतलब है कि अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान रुबीना और अभिनव ने एक बाकायदा फोटोशूट के साथ आधिकारिक घोषणा की थी. इस बार वीडियो के साथ कोई संदर्भ (Context) न होने के कारण फैंस आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल अभिनव शुक्ला की ओर से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

रुबीना दिलैक की प्रेग्नेंसी की अटकलें - वीडियो देखें

पहली प्रेग्नेंसी और पेरेंटिंग पर क्या कहा था?

रुबीना और अभिनव ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी की खबर को कई महीनों तक गुप्त रखा था। बाद में एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, ‘हमने वादा किया था कि हम साथ मिलकर दुनिया घूमेंगे, अब एक परिवार के रूप में नए यात्री का स्वागत करेंगे.’

हाल ही में एक इंटरव्यू में रुबीना ने मां बनने के बाद काम और निजी जीवन के संतुलन पर बात की थी. उन्होंने अपने पति अभिनव की सराहना करते हुए कहा था, ‘अगर अभिनव साथ न होते, तो मैं सब कुछ नहीं संभाल पाती. उन्होंने बेटियों के लिए घर पर रहने का फैसला किया ताकि मैं काम पर जा सकूं.’ यह भी पढ़ें: सना खान ने अभिनय छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी; कहा- ‘पति मुफ्ती अनस का फैसला नहीं, यह मेरी अपनी पसंद थी’ (Watch Video)

शिमला में हो रही है बेटियों की परवरिश

रुबीना और अभिनव ने अपनी दोनों बेटियों को अब तक लाइमलाइट से दूर रखा है। बेटियों की परवरिश रुबीना के माता-पिता की देखरेख में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हो रही है। अभिनेत्री का मानना है कि बच्चों को प्राकृतिक और शांत वातावरण में बड़ा होना चाहिए।

अब देखना यह होगा कि रुबीना का यह हालिया वीडियो केवल एक मजाक है या वह जल्द ही अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने वाली हैं.