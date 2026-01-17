सना खान ने अभिनय छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी; कहा- ‘पति मुफ्ती अनस का फैसला नहीं, यह मेरी अपनी पसंद थी’ (Watch Video)

सना खान ने एक्टिंग छोड़ने पर सफाई दी (Photo Credit: Instagram)

पूर्व अभिनेत्री और उद्यमी सना खान (Sana Khan) ने एक बार फिर मनोरंजन जगत (Entertainment Industry) छोड़ने के अपने फैसले को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है. हाल ही में अभिनेत्री रश्मि देसाई (Rashami Desai) के साथ एक बातचीत के दौरान, सना ने स्पष्ट किया कि ग्लैमर की चकाचौंध को छोड़ने का निर्णय पूरी तरह से उनका निजी था और इसमें उनके पति, मुफ्ती अनस सैयद (Mufti Anas Syed) का कोई दबाव नहीं था. 2020 में अचानक एक्टिंग छोड़ने के सना के फैसले ने उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री को चौंका दिया था, जिसके बाद से ही उनके पति की भूमिका को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं.

'यह मेरा आंतरिक बदलाव था'

सना खान ने बताया कि जब उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी, तब वह एक गहरे भावनात्मक और मानसिक बदलाव से गुजर रही थीं. उन्होंने कहा, ‘परिस्थितियां ऐसी थीं कि मेरे जीवन में बड़े बदलाव हो रहे थे. मैं वास्तव में एक अलग व्यक्ति में बदल रही थी. यह मेरे पति के कारण नहीं हुआ था, बल्कि यह कुछ ऐसा था जो मैं खुद के लिए चाहती थी.’ सना ने आगे कहा कि अनस ने केवल उन्हें उस दिशा में मार्गदर्शन दिया जिसे वह पहले ही चुनना चाहती थीं.

आध्यात्मिक जीवन और शांति की तलाश

अभिनय छोड़ने के बाद सना ने खुद को एक धार्मिक कंटेंट क्रिएटर के रूप में स्थापित किया है. उन्होंने साझा किया कि प्रसिद्धि, पैसा और पहचान होने के बावजूद, वह एक प्रकार के खालीपन का अनुभव कर रही थीं. इसी खालीपन ने उन्हें भौतिक सफलता से परे आध्यात्मिक शांति की तलाश करने के लिए प्रेरित किया.

सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन को बदलने वाले इतने बड़े फैसले किसी पर थोपे नहीं जा सकते; इसके लिए व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास का होना बेहद जरूरी है.

सना खान का पूरा इंटरव्यू देखें-

निजी शादी का खुलासा

अपनी शादी को याद करते हुए सना ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर इस समारोह को निजी रखा था. दिलचस्प बात यह है कि केवल उनके माता-पिता को ही विवाह की योजना के बारे में पता था. यहां तक कि दूल्हे की पहचान भी आखिरी क्षण तक सार्वजनिक नहीं की गई थी. सना ने कहा कि हालांकि यह बदलाव चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वह अपने चुने हुए रास्ते और अपने परिवार के समर्थन के लिए आभारी हैं.

हाल ही में दूसरे बच्चे के माता-पिता बने सना और अनस अब अपने परिवार और व्यापारिक उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. सना का कहना है कि सही वातावरण और प्रभाव ने उन्हें बेहतर विकल्प चुनने और अपने पति के साथ संबंध मजबूत करने में मदद की है.