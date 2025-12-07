Malti Chahar: बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद मालती चाहर का आरोप, घर में बहुत टॉर्चर किया गया, अब काम पर करूंगी फोकस

(Photo Credits Twitter)

Malti Chahar: बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद मालती चाहर ने शो के घर के अंदर हुए अपने अनुभवों को लेकर बड़ा बयान दिया है. बाहर आते ही उन्होंने कहा कि उन्हें बिग बॉस के घर में काफी टॉर्चर किया गया और कई बार हालात उनके लिए बेहद मुश्किल हो गए थे.

मालती ने कहा, “बिग बॉस के घर में मुझे बहुत परेशान किया गया. अब जब मैं बाहर हूं, तो सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगी. मेरी नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं. उन्होंने यह भी बताया कि बिग बॉस का अनुभव उनके लिए एक बड़ी सीख रहा है, जिससे उन्हें खुद को समझने और मजबूत बनने में मदद मिली. यह भी पढ़े: Deepak Chahar Dancing: आईपीएल की ट्रॉफी पर पांचवी बार कब्ज़ा करने के बाद सीएसके के तेज गेंदबाज दीपक चाहर का डांस विडियो वायरल, देखें मजेदार Video

मालती चाहर अब अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर ध्यान देने की तैयारी में हैं. शो से बाहर आने के बाद उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.