Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna: बिग बॉस 19 के विजेता बने गौरव खन्ना, फरहाना को हराकर अपने नाम की ट्रॉफी

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के सफर का रिजल्ट आ चुका है. इस साल का सीजन अपने हाई-वोल्टेज ड्रामा, दोस्ती, रणनीति और मनोरंजन के लिए हमेशा चर्चा में रहा. जीत का ताज गौरव खन्ना के सिर सजा.

खन्ना ने फरहाना भट्ट को हराया

फरहाना भट्ट को हराकर गौरव खन्ना ने यह जीत हासिल की। जनता ने सबसे ज्यादा वोट देकर उन्हें जीत दिलाया. दोनों ने शानदार तरीके से गेम खेला और सभी को पीछे छोड़ते हुए टॉप-2 कंटेस्टेंट बने. यह भी पढ़े: Bigg Boss 19: अशनूर कौर-अभिषेक बजाज की गलती सब पर भारी, कुनिका बोलीं- ‘चार दिन में नाकों चने चबवाऊंगी’

गौरव खन्ना कानपुर के रहे वाले हैं

कानपुर के सिविल लाइंस के रहने वाले गौरव खन्ना ने टीवी इंडस्ट्री में दो दशक से अधिक समय तक अपनी पहचान बनाई है. उनका जन्म 11 दिसंबर 1981 को हुआ और उन्होंने स्कूलिंग के बाद मुंबई जाकर एमबीए की पढ़ाई पूरी की। शुरुआती करियर में उन्होंने एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया, लेकिन उनका रुझान हमेशा अभिनय की दुनिया की ओर था.

पहला प्रमुख टीवी शो 'भाभी में किया काम

उन्होंने टीवी शो और विज्ञापनों में काम किया। उनका पहला प्रमुख टीवी शो 'भाभी' था, जिसके बाद उन्होंने 'कुमकुम: एक प्यारा सा बंधन', 'मेरी डोली तेरे अंगना', 'जीवनसाथी: हमसफर जिंदगी के', 'सीआईडी', और 'प्रेम या पहेली: चंद्रकांता' जैसे शो में काम किया।

2021 मिली पहचान

साल 2021 में उन्हें सुपरहिट शो 'अनुपमा' के जरिए पहचान मिली, जिसमें उन्होंने अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया. इस शो में गौरव को मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इंडियन टेली अवॉर्ड भी मिला.

गौरव खन्ना लोगों के लिए उदाहरण

गौरव खन्ना का खेल 'बिग बॉस-19' में उनकी सूझबूझ, शांत स्वभाव और रणनीति का सटीक उदाहरण है। बिग बॉस को लेकर अक्सर लोगों की सोच है कि जो चिल्लाकर या जोर-जोर से अपनी बातें रखता है, वही जीत की तरफ बढ़ता है, लेकिन गौरव ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने शुरू से ही अपने आपको शांत रखा, बिना शोर मचाए और बिना किसी विवाद में उलझे, उन्होंने घर के हर सदस्य की हर चाल का ध्यान रखा। उनका गेम प्लान 'साइलेंट बट डेडली' का रहा. उन्होंने कम बोला, लेकिन जब भी अपनी बात रखी, उसका असर पूरे घर पर हुआ.

समझदारी से से खेल को पलटने की रखते हैं झमता

गौरव खन्ना ने कई बार यह साबित किया कि वे अपनी रणनीति के दम पर खेल को पलटते थे. उन्होंने अपनी समझदारी से कई टास्क में जीत हासिल की और जरूरत पड़ने पर खड़े होकर दोस्तों को भी बचाया. उनके व्यवहार में संयम, धैर्य और सूझबूझ साफ दिखाई दी. उन्हें घर के अन्य कंटेस्टेंट्स ने कई बार 'गेम प्लानर' और 'चालाक' जैसे टैग भी दिए.

