Silver Rate Today, March 21, 2026: चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट, दिल्ली-मुंबई समेत आपके शहर में क्या है 1 किलो चांदी का भाव? देखें आज की रेट लिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Silver Rate Today, March 21, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शनिवार, 21 मार्च की सुबह चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखी गई. वैश्विक बाजार के संकेतों और औद्योगिक मांग में आए उतार-चढ़ाव के बीच आज चांदी के दाम पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों में एक किलोग्राम चांदी फिलहाल 2,54,900 रुपये के भाव पर बिक रही है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिरता अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण आए सुधार (कौरेक्शन) के बाद आई है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और नोएडा सहित प्रमुख शहरों में आज के चांदी के ताज़ा भाव देखें. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, March 20, 2026: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, एक महीने के निचले स्तर पर पहुंचे दाम; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का भाव

महानगरों में आज के भाव (प्रति किलोग्राम)

देश के अलग-अलग हिस्सों में चांदी की कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. दक्षिण भारतीय शहरों जैसे चेन्नई और हैदराबाद में भाव उत्तर भारत के मुकाबले थोड़े ऊंचे बने हुए हैं.

शहरवार चांदी की रेट लिस्ट (21 मार्च 2026):

शहर चांदी की कीमत (प्रति किलोग्राम) दिल्ली ₹ 2,54,900 मुंबई ₹ 2,54,900 चेन्नई ₹ 2,59,900 बेंगलुरु ₹ 2,54,900 अहमदाबाद ₹ 2,54,900 हैदराबाद ₹ 2,59,900 कोलकाता ₹ 2,54,900 केरल ₹ 2,59,900

वैश्विक बाजार के संकेत और औद्योगिक प्रभाव

घरेलू बाजार में कीमतों का यह ठहराव अंतरराष्ट्रीय बुलियन ट्रेडिंग में सप्ताहांत (वीकेंड) के विराम के साथ मेल खाता है. इस सप्ताह की शुरुआत में डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए चांदी महंगी हो गई थी, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा.

सोने के विपरीत, चांदी की कीमतें औद्योगिक खपत (Industrial Demand) से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं. विश्लेषकों का कहना है कि जहां एक ओर पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण 'सेफ-हेवन' निवेश की मांग बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में धीमी वृद्धि की आशंकाओं ने चांदी की तेजी पर लगाम लगा दी है.

रिटेल खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

रिटेल ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए कि बुलियन मार्केट के ये भाव सांकेतिक होते हैं. जब आप किसी ज्वेलरी स्टोर से खरीदारी करते हैं, तो अंतिम कीमत में 3% जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और शुद्धता प्रीमियम जोड़ा जाता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि किसी भी लेनदेन से पहले हॉलमार्क वाले ज्वेलर्स से लाइव रेट की पुष्टि जरूर कर लें.