Fact Check: क्या अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर 2' की आलोचना की? जानें नोटबंदी और राजनीतिक विषयों पर वायरल हो रहे पोस्ट का सच
क्या अक्षय खन्ना ने धुरंधर 2 के मेकर्स पर कसा तंज? (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर और आदित्य धर (Aditya Dhar) द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar: The Revenge) (धुरंधर 2) के रिलीज होते ही सोशल मीडिया (Social Media) पर विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है. हाल ही में एक वायरल पोस्ट (Viral Post) में दावा किया गया कि अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने फिल्म की कहानी में 'नोटबंदी' (Demonetization) को सही ठहराने और अन्य राजनीतिक विषयों को लेकर मेकर्स की आलोचना की है. हालांकि, जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि यह पोस्ट पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है. यह भी पढ़ें: Dhurandhar 2 Box Office Day 1: रणवीर सिंह की फिल्म ने रचा इतिहास, पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली बनी पहली 'A' सर्टिफाइड फिल्म

क्या था वायरल दावा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर अक्षय खन्ना के नाम से एक इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट साझा किया गया. इस कथित पोस्ट में लिखा था, "धुरंधर 2 देखी और मुझे खुशी है कि मैं अब इसका हिस्सा नहीं हूं. मेकर्स ने जिस तरह से नोटबंदी और कई अन्य चीजों को सही ठहराया है, उसे देखना निराशाजनक है.'

यह पोस्ट तब वायरल हुई जब फिल्म के 'चैप्टर 5' (अननोन मेन) में नोटबंदी के फैसले को सीमा पार आतंकवाद की फंडिंग रोकने के एक हथियार के रूप में दिखाए जाने पर ऑनलाइन बहस छिड़ी हुई थी.

पड़ताल: अक्षय खन्ना का कोई आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं

इस दावे की सच्चाई यह है कि अक्षय खन्ना का कोई आधिकारिक या सत्यापित (Verified) इंस्टाग्राम अकाउंट है ही नहीं. फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय अपनी एकांतप्रिय जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं.  कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और उनके करीबी सहयोगियों ने कई बार पुष्टि की है कि अक्षय खन्ना सोशल मीडिया और डिजिटल बातचीत से दूर रहना पसंद करते हैं.

वायरल स्क्रीनशॉट एक फर्जी अकाउंट के जरिए तैयार किया गया था ताकि फिल्म की राजनीतिक विचारधारा को लेकर चल रही चर्चा को हवा दी जा सके.

अक्षय खन्ना की इंस्टाग्राम स्टोरी होने का दावा करने वाला वायरल पोस्ट 'धुरंधर 2' के निर्माताओं पर निशाना साध रहा है

फिल्म से अक्षय की अनुपस्थिति का असली कारण

अक्षय खन्ना ने फिल्म के पहले भाग 'धुरंधर' (2025) में मुख्य खलनायक 'रहमान डकैत' की भूमिका निभाई थी. फिल्म की कहानी के अनुसार, पहले भाग के अंत में उनके किरदार की मृत्यु हो जाती है. इसलिए, 'धुरंधर 2' में उनकी अनुपस्थिति किसी वैचारिक मतभेद या राजनीतिक विरोध के कारण नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट की मांग के कारण है.

फिल्म 'धुरंधर 2' पर प्रतिक्रिया

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच दो गुट बन गए हैं. जहां कुछ लोग फिल्म के हाई-ऑक्टेन एक्शन और आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ आलोचक इसे "प्रोपेगेंडा" की ओर झुकाव वाली फिल्म बता रहे हैं.

इन विवादों के बावजूद, अक्षय खन्ना के करीबी सूत्रों का कहना है कि अभिनेता के निर्देशक आदित्य धर और प्रोडक्शन हाउस के साथ संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण हैं और उन्होंने फिल्म के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.