Middle East Tensions: UAE रक्षा मंत्रालय का दावा, ईरान से दागी गई 4 क्रूज़ मिसाइलों में से 3 को एयर डिफेंस ने मार गिराया
Missile

Middle East Tensions: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए बताया कि देश की वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान की ओर से विभिन्न क्षेत्रों की ओर दागी गई चार क्रूज मिसाइलों का पता लगाया. मंत्रालय के अनुसार, इनमें से तीन मिसाइलों को देश के क्षेत्रीय जल (territorial waters) के ऊपर सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया, जबकि चौथी मिसाइल समुद्र में जा गिरी.

वायु रक्षा प्रणालियों की सक्रियता

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में सुनी गई तेज आवाजें दरअसल वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा खतरों को रोकने और उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया का परिणाम थीं. सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए संभावित नुकसान को होने से पहले ही टाल दिया.  यह भी पढ़े: Iran Attacks Pakistan: ईरान-पाकिस्तान तनाव के बीच चीन ने रचनात्मक भूमिका निभाने की पेशकश की 

UAE रक्षा मंत्रालय  का पोस्ट

इस घटना से जुड़े मुख्य बिंदु:

  • सफल इंटरसेप्शन: ईरान की दिशा से चार मिसाइलें दागी गई थीं, जिनमें से तीन को हवा में ही ढेर कर दिया गया.

  • क्षेत्रीय सुरक्षा: मिसाइलों को रिहायशी इलाकों से दूर क्षेत्रीय जल सीमा के ऊपर ही रोक लिया गया.

  • कोई हताहत नहीं: चौथी मिसाइल समुद्र में गिरने के कारण किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील

रक्षा मंत्रालय ने जनता से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है. मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि नागरिक केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें.

सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, मंत्रालय ने जनता को निर्देश दिया है कि जब भी सार्वजनिक सुरक्षा संदेश या चेतावनी जारी की जाए, तो वे सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करें.

क्षेत्रीय तनाव

यह घटना एक ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है. यूएई अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए निरंतर अपनी वायु रक्षा प्रणाली (Air Defense System) को मजबूत कर रहा है. मंत्रालय ने दोहराया है कि वह देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सफल इंटरसेप्शन ने यूएई की उन्नत रडार और डिफेंस तकनीक की प्रभावशीलता को एक बार फिर साबित किया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं.