Christmas 2025: 'यीशु मसीह की शिक्षाएं सामाजिक सद्भाव को मजबूत करें', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने दी क्रिसमस की शुभकामनाएं

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को क्रिसमस (Christmas) के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. इसके साथ ही उन्होंने इस त्योहार के प्यार, करुणा, शांति और सद्भाव के संदेश पर जोर दिया, राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है-'मेरी क्रिसमस. इस शुभ अवसर पर, मैं सभी नागरिकों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.'

राष्ट्रपति ने आगे कहा- 'खुशी और उत्साह का त्योहार क्रिसमस, प्यार और करुणा का संदेश देता है, यह हमें मानवता की भलाई के लिए भगवान यीशु मसीह द्वारा किए गए बलिदान की याद दिलाता है. यह पवित्र अवसर हमें समाज में शांति, सद्भाव, समानता और सेवा के मूल्यों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है.' उन्होंने लोगों से यीशु मसीह द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया जो दया और आपसी सद्भाव को बढ़ावा दे, राष्ट्रपति ने कहा-'आइए हम यीशु मसीह द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का संकल्प लें जो दया और आपसी सद्भाव को बढ़ावा दे.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए अपनी शुभकामनाएं दीं. नागरिकों, खासकर ईसाई समुदाय के सदस्यों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'सभी को शांति, करुणा और उम्मीद से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं. यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें.'

क्रिसमस दुनिया भर में सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक है और इसे प्यार, खुशी और एकजुटता के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार परिवारों को करीब लाता है, दया और उदारता के कामों के लिए प्रेरित करता है, और लोगों को देने की सच्ची भावना की याद दिलाता है. क्रिसमस की शुभकामनाएं देने और पेड़ सजाने से लेकर सामुदायिक समारोहों में भाग लेने तक, ये उत्सव एकता की भावना को दर्शाते हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है.

हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस, यीशु मसीह के जन्मदिन का प्रतीक है और यह उम्मीद, शांति, क्षमा और प्रेम के विषयों से जुड़ा है. हालांकि यह मुख्य रूप से एक ईसाई धार्मिक त्योहार है, लेकिन इसके सार्वभौमिक संदेश ने इसे एक वैश्विक उत्सव बना दिया है जिसे अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग मनाते हैं. क्रिसमस ईसाई मान्यताओं और प्राचीन सर्दियों की परंपराओं का मिश्रण है. हालांकि बाइबिल में यीशु के जन्म की सही तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन शुरुआती ईसाइयों ने मौजूदा सर्दियों के त्योहारों के साथ तालमेल बिठाने के लिए 25 दिसंबर की तारीख चुनी. प्राचीन रोम में, सैटर्नलिया जैसे उत्सव सर्दियों के संक्रांति के आसपास आयोजित किए जाते थे, जिसमें दावतें, उपहार देना और खुशी भरे समारोह शामिल थे.

‘सभी नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई’

On this auspicious occasion of Christmas, I extend my heartiest greetings and best wishes to all citizens, especially brothers and sisters of the Christian community. pic.twitter.com/TVlZ9g1Bxh — President of India (@rashtrapatibhvn) December 25, 2025

‘यीशु मसीह की शिक्षाएँ सामाजिक सद्भाव को मजबूत करें’

Wishing everyone a joyous Christmas filled with peace, compassion and hope. May the teachings of Jesus Christ strengthen harmony in our society. — Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2025

चौथी सदी तक, क्रिसमस को औपचारिक रूप से एक ईसाई त्योहार के रूप में मान्यता मिल गई थी. जैसे-जैसे यह पूरे यूरोप और बाद में दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला, स्थानीय रीति-रिवाज धार्मिक प्रथाओं के साथ मिल गए. सदाबहार पेड़ों को सजाना, तोहफ़े देना, कैरोल गाना और परिवार के साथ जश्न मनाना जैसी परंपराएं धीरे-धीरे क्रिसमस के जश्न का अहम हिस्सा बन गईं. आज, क्रिसमस को न सिर्फ एक धार्मिक अवसर के रूप में मनाया जाता है, बल्कि एक सांस्कृतिक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है जो दुनिया भर के समुदायों में प्यार, शांति, उदारता और एकजुटता के मूल्यों को बढ़ावा देता है.